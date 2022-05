Como visitar o mirante do Sesc Avenida Paulista?

Planejando seu fim de semana? O Mirante do Sesc Avenida Paulista se tornou um dos pontos turísticos mais visitados – e mais disputados! – da cidade. A entrada é gratuita, mas para evitar superlotação e garantir uma boa experiência aos visitantes, é preciso agendar online ou presencialmente nas bilheterias do Sesc sua visita. Só que o número de lugares se esgota rapidamente e é necessário estar sempre atento às informações sobre disponibilidade.

Na data em que esse post está sendo elaborado, por exemplo, há disponibilidade para agendamento online para as visitas do dia seguinte, às 12h30. Todos os demais horários pelos seis dias seguintes, estão esgotados online ou devem ser agendados presencialmente nas bilheterias.

Para conferir a disponibilidade e fazer seu agendamento, acesse: https://www.sescsp.org.br/programacao/mirante-sesc-avenida-2/

Importante

Há outras dicas e informações importantes fornecidas pelo próprio Sesc que podem ajudar os turistas a conseguirem agendar e garantir uma boa experiência:

– Os ingressos são disponibilizados às sextas, às 12h, via aplicativo Credencial Sesc SP ou pelo Portal Sesc SP (nesta página) e permanecerão disponíveis enquanto houver vagas;

– Não será possível o atendimento fora da data e horário agendados;

– O acesso é permitido até 20 minutos após o horário agendado, mas em caso de atraso o tempo da visita será reduzido;

– Cada visitante poderá solicitar até quatro ingressos por horário. Crianças também precisam ser agendadas, independente da idade;

– A visita contempla acesso ao Mirante e Café Terraço e dura 30 minutos;

– Em caso de chuva não será possível remarcar a visita, mas o acesso ao Café Terraço poderá ser mantido;

– Para cancelar a visita, o visitante utiliza o ícone Meus Agendamentos, no aplicativo ou Meus Ingressos, no Portal Sesc SP;

Durante a visita:

– Não é permitido usar tripés, equipamentos fotográficos profissionais e drones. Assim como, ensaios fotográficos e fotos para uso comercial;

– Fotos para imprensa, apenas com autorização prévia;

– Podem ser feitas fotos para arquivo pessoal, tiradas pela própria pessoa ou seus acompanhantes;

– Mais informações, consulte a equipe de Orientação ao Público no espaço;

– Não é permitido o consumo de alimentos e bebidas no Mirante;

– É acessível para pessoas com necessidades especiais.

O Mirante

O Mirante está localizado no 17º andar, de onde é possível apreciar uma vista privilegiada da Avenida Paulista. Lá de cima observa-se pontos conhecidos de São Paulo, desde o bairro Paraíso à Consolação. O espaço conta com horta, onde são cultivadas hortaliças, ervas e temperos e é um estimulo à prática da agricultura urbana. A visita também contempla acesso ao Café Terraço, com cardápio pensado exclusivamente para ampliar a experiência do visitante.

