Como sobreviveremos aos reflexos do coronavírus na economia?

O isolamento é necessário. Permanecer em casa impede que o Coronavírus – Covid 19 se alastre com rapidez, impactando sobremaneira na rede de saúde, por conta do excesso de atendimentos. Mas, como o comércio e profissionais liberais conseguirão recompor suas contas caso a situação de prolongue?

A Associação Comercial já apontou uma queda de mais de 16% nas vendas só no último fim de semana e, com a suspensão das aulas e empresas determinando o afastamento de suas equipes, com pessoas trabalhando em suas casas.

Até os shopping centers resolveram reduzir o horário de abertura, que a partir dessa terça-feira será das 12h às 20h, apenas, de segunda a domingo, até que a situação se normalize.

O que o consumidor pode fazer para contribuir, sobretudo com o pequeno comerciante, a pequena empresa que gera empregos em seu bairro e garante melhor qualidade de vida?

Mesmo com o isolamento em casa, há coisas que todos podemos fazer para garantir a continuidade do comércio local.

Aproveite a ocasião para entrar em contato, por telefone, email, whatsapp e tirar suas dúvidas sobre os produtos e serviços oferecidos. Há até mais tempo livre para negociações e esclarecimentos, agora.

Faça planos de consumo, com previsão de gastos e parcelamento para colocar em prática velhos sonhos – desde uma mudança no visual até a compra de um imóvel ou tratamento.

Ao sair para comprar mantimentos e outros itens essenciais, dê preferência ao comércio local.

Solicite frutas, legumes e verduras de quitandas da vizinhança. Em geral, esses locais entregam em casa.

Peça porções e comida em restaurantes e bares das redondezas.

Descubra novos estabelecimentos. O São Paulo Zona Sul vai ajudar nesse processo, indicando comerciantes, profissionais liberais e outros estabelecimentos locais e os serviços e produtos por eles oferecidos, ao longo das próximas semanas.

Se quiser divulgar seu produto ou serviço conosco, informe-se pelo WhatsApp (11) 9 8216-2837