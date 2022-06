Como melhorar a segurança do seu bairro

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana iniciou a Consulta Pública Virtual do Plano de Segurança Urbana Municipal (PSUM), um instrumento que determinará o planejamento da Segurança Urbana para os próximos 10 anos na Cidade de São Paulo. Os munícipes poderão propor alterações e propostas para o Projeto de Lei até as 23h59 do dia 21 de junho da plataforma Participe+.

A atual versão do PSUM propõe 111 artigos com quatro objetivos, 30 iniciativas e nove metas. O projeto também trata da reestruturação do Conselho Municipal de Segurança Urbana (COMSU) e a criação do Fundo Municipal de Segurança Urbana (FMSU).

Os objetivos propostos pelo Plano incluem proteger os cidadãos, diminuindo a exposição e vulnerabilidade da população a situações de insegurança e vulnerabilidade; tornar o município mais seguro, neutralizando fontes de riscos à segurança dos munícipes e proporcionando igualdade de oportunidades e de uso dos serviços públicos; fortalecer a cidadania, empoderando indivíduos, organizações e comunidades para direitos e deveres relativos à segurança; e integrar a segurança da cidade, exercendo o protagonismo do Município na operacionalização do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), integrando esforços municipais, estaduais e federais de segurança pública.

A elaboração do PL do PSUM se valeu de consultas a especialistas do setor, das demais secretarias, de organizações parceiras e da sociedade civil, sendo conduzida institucionalmente pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), órgão gestor da Guarda Civil Metropolitana, da Defesa Civil, das Juntas do Serviço Militar e de outros serviços de segurança na Cidade de São Paulo.