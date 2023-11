Como estão os espaços culturais do Jabaquara e Vila Mariana?

Cinco anos atrás, o jornal SP Zona Sul denunciava: a Casa do Sítio da Ressaca, exemplar bandeirista e um dos poucos patrimônios históricos tombados na região do Jabaquara, precisava de reforma e apresentava riscos de ruir. Outros espaços culturais da zona sul também precisam de mais atenção, como a Biblioteca Chácara do Castelo e a Casa Modernista, ambos na Vila Mariana.

Essa semana, durante visita ao Jabaquara, a Casa do Sítio da Ressaca foi justamente um dos endereços escolhidos pelo prefeito Ricardo Nunes para mostrar ações da municipalidade. Segundo a Prefeitura, com investimento de R$ 1.426.490,86, a Casa do Sítio da Ressaca passou por uma grande reforma, que incluiu a remoção do revestimento deteriorado, inserção de novas estruturas para reforço nas paredes de taipa de pilão, atualização do sistema de drenagem na área externa, novas estruturas de iluminação e cobertura de vidro para vitrine arqueológica.

A Casa do Sítio da Ressaca, como hoje é conhecida, foi sede de um sítio localizado nas proximidades do antigo caminho de Santo Amaro, que era banhado pelo córrego do Barreiro, também chamado Fagundes e Ressaca. Situada à meia encosta de uma colina, a casa data, provavelmente, de 1719, ano inscrito na verga de sua porta principal. Algumas de suas telhas são ainda originais e trazem inscrições do século 18, como a data de fabricação e o nome do oleiro. As portas e batentes, em canela preta, também são originais.

A Secretaria Municipal de Cultura informou que o Sítio da Ressaca esteve em restauro entre dezembro de 2021 e agosto de 2023, sob responsabilidade da Corpotec Construtora e Empreendimentos Imobiliários LTDA.

O jornal SP Zona Sul também questionou a ausência de mostras culturais no local. Segundo a SMC, uma mostra temporária está prevista para 26 de novembro e espera-se uma exposição permanente que contextualiza o edifício em maio de 2024.

Vale destacar que a Casa está ao lado do Centro de Culturas Negras do Jabaquara e que o objetivo cultural do complexo é valorizar a cultura afro na cidade. Em 20 de novembro, comemora-se o Dia da Consciência Negra.

Biblioteca

Já a Biblioteca Chácara do Castelo está fechada há mais de 3 anos, desde o início da pandemia, e enfrenta problemas na estrutura física do prédio. Segundo a SMC, o espaço permanecerá fechado ao público porque aguarda reforma.

A SMC informou que no início de outubro foi aberto o processo de licitação para a reforma da Biblioteca Chácara do Castelo. “A partir da abertura, compreende-se o prazo de 30 dias para a assinatura do contrato. A partir do início da obra, o prazo para a finalização dela é de 7 meses, podendo-se estender caso constatem-se problemas na execução”, disse, em nota.

Parque e Casa Modernista

Outro espaço cultural e de preservação ambiental que poderia ser melhor aproveitado na Vila Mariana é o Parque Modernista, com 12 mil metros quadrados de área verde e que abria a primeira casa construída em estilo Modernista no país, na rua Santa Cruz, 325. Quatro anos atrás houve informação de que o equipamento voltaria para a Secretaria de Estado de Cultura, o que não se confirmou.

E segundo a SMC essa proposta não está sendo considerada e o Parque permanece como integrante do roteiro “Museu da Cidade”. Não há, entretanto, nenhuma programação cultural atualmente em cartaz ali.