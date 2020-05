Como eliminar dados em um computador, com segurança?

Se, por um lado, queremos manter arquivos, dados e informações sempre disponíveis em nossos laptops e desktops, por outro também queremos garantir que, ao descartar os equipamentos esses dados permaneçam inacessíveis.

“Mesmo quando formatado, queimado ou quebrado, um disco rígido pode ter os dados recuperados”, diz Mario Suzuki, engenheiro eletrônico especializado em assistência técnica em informática.

Ele explica que antes de descartar um computador ou enviá-lo para doação, é preciso fazer uma varredura completa e eliminar o máximo de rastros possíveis, para garantir que suas informações pessoais não serão acessadas por mais ninguém futuramente.

Esse trabalho evita também que sua navegação seja rastreada e sua privacidade violada por pessoas não autorizadas.

“Da mesma forma, é preciso sempre fazer consertos em equipamentos com profissionais experientes econfiáveis, impedindo que seus dados sejam acessados”, diz o profissional, que já tem mais de 30 anos no ramo e explica que sua carteira de clientes tem confiança nesse trabalho minucioso e que demanda seriedade.

O engenheiro também faz limpeza e varreduras em computadores tanto para identificar problemas que implicam em mau funcionamento quanto para eliminar vírus. Ele faz um diagnóstico e pré-orçamento ainda por telefone, conforme descrição do problema. Depois, vai até a casa ou escritório do cliente, retira o laptop – ou desktop, tudo com agilidade e segurança.