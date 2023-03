Como descartar sua geladeira velha?

A campanha “Reuse – o descarte correto é só o começo” foi prorrogada até o final deste primeiro semestre de 2023. A iniciativa visa a gestão dos resíduos e a reutilização dos materiais contidos nas geladeiras e freezers usados. Entre os produtos coletados estão as tecnologias para espumas de poliuretano (PU) que também são utilizadas em outras aplicações, como de colchões, móveis estofados, entre outros.

Até o momento da campanha, mais de 200 refrigeradores, que iriam para aterros sanitários ou seriam incinerados, já foram recolhidos e reciclados pelo projeto, contribuindo assim para economia circular e o desenvolvimento sustentável nas regiões de atuação. O total já coletado equivale em torno de 10 toneladas de materiais, peso que corresponde ao dos resíduos sólidos gerados por um brasileiro ao longo de quase 26 anos.

A segunda fase da campanha Reuse, iniciada em maio de 2022 para refrigeradores e freezers, passou a atender moradores da cidade de São Paulo e região metropolitana, além de importantes centros urbanos no interior paulista, como Guarulhos, Campinas, Sorocaba, Piracicaba, Jundiaí, Limeira, Itu, Itupeva, Cabreúva, Salto, Valinhos, entre outras regiões do Estado paulista.

A coleta gratuita de freezers e geladeiras pode ser agendada no site bit.ly/projeto-reuse ou pelo telefone/WhatsApp (11) 4671-0531.

Além disso, o aparelho destinado para a reciclagem garante um cupom de desconto no valor de R$ 300, para a compra de um aparelho remanufaturado na loja online parceira da iniciativa.

Quem participar da campanha também estará ajudando no tratamento de pessoas com câncer. A cada três refrigeradores entregues, o projeto realizará doação no valor de R$ 45 ao Hospital do Amor (antigo Hospital de Câncer de Barretos)..

O projeto

O projeto é uma iniciativa conjunta, realizada pela Dow, em parceria com Instituto Akatu e a Indústria Fox. Trata-se de iniciativa de logística reversa, já que a DOW produz as tecnologias para espumas de poliuretano (PU)..

Em sua primeira fase, em 2021, as ações da campanha Reuse foram realizadas na cidade de Hortolândia (SP), com foco na circularidade de colchões e sofás. O projeto recolheu e encaminhou para a reciclagem mais de 3,5 mil itens, que resultaram no reaproveitamento de 83,8 toneladas de resíduos, entre madeira, espuma de poliuretano, tecidos, borracha, molas e outros materiais. As peças coletadas, caso fossem empilhadas, corresponderiam a 13 torres Eiffel.

Além disso, foram realizadas ações educacionais em cerca de 30 escolas da rede de ensino municipal para a sensibilização e a mobilização de alunos e comunidades para o descarte correto desses materiais. Para mais informações sobre a Campanha Reuse, acesse o Hotsite: https://bit.ly/projeto-reuse