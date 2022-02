Como conquistar e manter cabelos com movimento?

Loiros, ruivos, castanhos, com ou sem mechas e luzes, curtos ou longos… Seja como for a base de alguns cabelos lisos, o sonho de muitas mulheres é que eles ganhem movimento, ondulações, cachos suaves. Se este é o seu desejo, saiba que ele é possível, mas é preciso trabalhar por ele.

“Muitas de nossas clientes não querem um cabelo totalmente liso. Elas chegam pedindo leves ondulações, cachos, aquele visual esvoaçante”, conta a profissional Rose Inoki, do salão Cut & Color, na região da Praça da Árvore. “Mas o que precisam saber é que esse cabelo cheio de vida precisa de atenção constante, como, aliás, todo tipo de cabelo”, completa Michelle Cerodio, também à frente do Cut&Color.

Elas explicam que as pessoas sonham com cabelos obedientes e com aquele aspecto saudável, mas nem sempre cumprem o ritual de beleza necessário para ter esses ótimos resultados. “Cabelos precisam de cortes periódicos, hidratação e muita atenção a toda química colocada nele. Usar produtos de qualidade e sempre com supervisão e orientação de uma profissional é essencial para não maltratar ou até destruir o cabelo, agredir o couro cabeludo”, alerta Rose.

No caso dos cabelos cacheados, ela explica, é essencial hidratar ao menos uma vez por mês. Usar coloração de qualidade e tomar muito cuidado com qualquer processo para descolorir os cabelos ou fazer mechas.

Vale ainda destacar que até a poluição urbana pode danificar os cabelos e por isso é importante contar com a orientação constante de profissionais qualificadas.

Para os cabelos ganharem movimento, claro, uma escova caprichada também contribui.

“Cabelos bem tratados são sinal de saúde e autoestima”, finaliza Rose Inoki.

