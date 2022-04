Comida di Buteco: escolha seu petisco

Em 2022, chegando à sua 22ª edição, o Comida di Buteco promove mais uma eleição do Melhor Buteco do Brasil! Após a escolha dos 21 campeões de cada região do país, eles serão visitados por um júri extra e, em julho, conheceremos o melhor buteco do Brasil! Para participar, basta ir a um dos botecos participantes, experimentar o quitute concorrente e votar. Mas, a votação oficial vai só até 8 de maio, é bom se apressar!

Confira alguns dos butecos da região que estão nessa edição

Tiquim di Cada

Cestinha de massa de pastel recheada com Carne louca e Dadinhos de Calabresa recheados com queijos. Acompanha damascos com cream cheese e pistache, molho cheddar com bacon crocante, pimenta da casa e mostarda agridoce.

Buteco: Venezas

Endereço: Rua Brigadeiro Jordão, 294 | Ipiranga. Telefone: (11) 2914- 1284. Horário: De terça a sexta, das 17h às 24h. Sábados e domingos, das 12h às 24h.

Sushi Mineiro

Fatias de linguiça envoltas com folhas de couve e finalizadas com coberturas variadas: queijo coalho com goiabada, cream cheese e cebolinha verde, picles e pimenta-biquinho, batata-palha e torresminho.

Buteco: Bar do Celso

Endereço: Rua Brejo Alegre, 414 | Brooklin Paulista. Telefone: (11) 5506-1500. Horário: de terça a sábado, das 12h às 23h

Pimentão Carioca da Gema

Pimentão amarelo assado na brasa de carvão, recheado com pernil desfiado marinado à moda Jobim, coberto por um brasileiríssimo ovo de boteco. Acompanha dadinhos de abacaxi empanados e farofa de cuscuz.

Endereço: Alameda dos Nhambiquaras, 782 | Indianópolis. Telefone: (11) 2628-3748. De terça a domingo, das 11h às 22h30

Pastéis do Fundo do Mar

Pastéis recheados com polvo temperado no cream cheese, acompanhado de vinagrete da casa.

Buteco: Bar Jobim

Endereço: Rua Doutor Jesuíno Maciel, 1103 | Campo Belo. Telefone: (11) 99992-2283. Horário: de terça a quinta, das 16h às 23h30; Sextas e sábados, das 12h às 23h30; Domingos, das 12h às 22h

Primeira Opção

Minicroquetes de carne moída temperados com chimichuri. Acompanha maionese de alho.

Buteco: Casa Galliano

Endereço: Avenida Jurucê, 803 | Moema. Telefone: (62) 99696-0182. Horário: de segunda a sexta, das 12h às 22h; Sábados, das 12h às 17h30

Isca de Dourado na Cama de Vegetais

Isca de dourado grelhado, com champignons e alcaparras, acompanha dois molhos: molho de maracujá e molho tártaro.

Buteco: Lino Lord Bar

Endereço: Rua Lino Coutinho, 1050 | Ipiranga. Telefone: (11) 3804-0011. Horário: de segunda a sábado, das 12h às 22h.