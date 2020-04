Comércio permanece fechado às vésperas do Dia das Mães

O Governador João Doria chegou a sugerir que a comemoração do Dia das Mães fosse adiado para o mês de agosto, mas a ideia não chegou a ser levada adiante. Há muitos que avaliam que o hábito e a tradição impediriam um engajamento real na proposta e que as pessoas já celebrarão – ainda que em distanciamento – no segundo domingo de maio, dia 10.

Na região, todas as lojas permanecem fechadas e sem previsão de reabertura. Muito embora o governador também tenha dito que planeja reabertura parcial do comércio no dia 11 de Maio, de forma escalonada, regionalizada e gradual no estado, também já adiantou que cidades em que o número de casos de Covid continuem crescendo, como é a capital, isso não acontecerá.

Em entrevista à Globo News, o secretário de saúde de São Paulo, Edson Aparecido, disse nessa quarta, 29 de abril, que está fora de cogitação o fim da quarentena na cidade de São Paulo em 11 de maio, por conta do crescente número de infectados e mortos pela doença.

Comércio Regional

Vale destacar que, na Vila Mariana, Saúde e Jabaquara, mesmo lojas que poderiam estar abertas – como óticas e perfumarias focadas em produtos de higiene pessoal – estão fechadas.

Lojista da região do Jardim da Saúde, Samir Nakhle Koury é um dos que está de portas fechadas. Tem loja no ramo de modas e o comércio está na história da família – são três gerações, num total de quase sete décadas trabalhando com roupas femininas.

“Essa pandemia está nos mostrando coisas que já deveríamos ter aprendido”, observa o comerciante, destacando que o presente material é significativo, mas que o mais difícil será que, nesse ano, sequer abraços ou bejos poderão ser oferecidos no Dia das Mães de 2020. O comerciante avalia que os governantes estão falhando na condução da situação. “Não tenho vínculo político partidário. Mas eles determinam as leis e devemos cumpri-las, por isso estaremos de portas fechadas no Dia das Mães”, diz.

Khoury acredita que o Dia das Mães deveria ser adiado, na verdade, para o mês de julho. “Em junho, teremos o Dia dos Namorados; em agosto haverá o Dia dos Pais. Então o mês de julho seria o ideal”, opina.

O Governo do Estado já aponta que o retorno às aulas deve acontecer em julho, o que seria um reforço ao argumento de Samir Khoury.

Mas, poucos movimentos práticos no sentido de alterar a celebração tem sido vistos. Alguns shopping centers e lojistas de rua estão buscando investir na venda pela internet.

Uma rede de shoppings com empreendimentos na zona sul paulistana já anunciou que vai investir em um “drive-thru” do Dia das Mães : o cliente entra em contato com a loja, via WhatsApp, ligação ou mensagem direta nas redes sociais, escolhe o produto desejado, esclarece todas as dúvidas e formas de pagamento, combina um horário e retira no estacionamento do Shopping, no ponto de encontro devidamente sinalizado com a placa “drive-thru”. A retirada deve ser feita na hora marcada, já que os lojistas são orientados a não ficar no espaço durante todo o tempo, para evitar aglomerações e ceder espaço aos demais.