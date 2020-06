Comércio de rua reabre nessa quarta, 10

As lojas de rua, shopping centers e imobiliárias vão poder reabrir as portas nessa quarta-feira, 10 de junho, na capital paulista. Mas, de acordo com a Prefeitura, em horário limitado.

Além de reduzir a possibilidade de expor a população – tanto consumidores quanto funcionários – a abertura por apenas quatro horas diárias tem por objetivo fazer com que a circulação de pessoas no transporte público ocorra somente fora dos horários de pico.

Shoppings populares poderão abrir das 6h às 10h, lojas de rua e escritórios das 11h às 15h. Já os shopping centers tradicionais começam a abrir portas na quinta, 11, das 16h às 20h.

Na verdade, as empresas poderão escolher os horários de funcionamento – sempre limitado a 4 horas por dia, sempre fora dos horários de pico para início e encerramento das atividades, mas acredita-se que as opções serão as definidas acima.

Também foi definido o limite de 20% de público – o que não se sabe como será medido…

A abertura acontece às vésperas do Dia dos Namorados, 12 de junho. Vale lembrar que dia 11, quinta, seria feriado de Corpus Christi na capital, por conta da antecipação do feriado em maio, por decreto municipal.

Mas, as agências bancárias da cidade estarão fechadas porque, em nível nacional, o feriado será celebrado.

Ainda não podem abrir as portas salões de beleza, bares, restaurantes, lanchonetes, padarias academias, escolas, parques e espaços culturais como cinemas e teatros, casas de show etc. O setor gastronômico pode continuar funcionando para retirada e entrega.

No final do dia, aliás, foi confirmado que a cidade de São Paulo não atingiu ainda índices suficientes para evoluir para a Fase Amarela, que permitiria a abertura dos setores gastronômicos e de beleza.

Não há previsão para abertura desses negócios, mas o jornal São Paulo Zona Sul apurou que a expectativa é pela volta do funcionamento dos setores de gastronomia e beleza ainda esse mês de junho.