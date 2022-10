Comerciantes do Jabaquara são presos em flagrante por furto de energia

Sua casa ou comércio está com instalação irregular de energia? A Enel tem feito operações para detectar furto de energia que podem terminar em prisão. Só esta semana, no Jabaquar, uma blitz terminou com três ocorrências policiais registradas, com duas prisões em flagrante por furto de energia em uma churrascaria e uma funilaria. Além disso, foi aberto um inquérito em um restaurante, onde o proprietário não estava presente.

No total, as equipes da empresa em parceria com a Polícia /civil identificou 72 irregularidades na medição de energia em casas e estabelecimentos comerciais do bairro, depois de efetuadas 426 inspeções na região, em quatro dias de vistorias.

Chamada de Energia Legal, a ação, segundo a concessionária, tem por objetivo combater as fraudes e os furtos de energia, conscientizando a população sobre os riscos e prejuízos desta prática, além de levar serviços e benefícios aos consumidores. Desta vez, a agenda contou com uma série de atividades no CEU Caminho do Mar, no bairro Vila do Encontro.

A distribuidora ofereceu atendimento móvel a 218 clientes, que puderam ter acesso a vários serviços, como parcelamento de débitos, pedido de ligação nova, troca de titularidade, emissão de segunda via e cadastro na Tarifa Social, além de orientações sobre consumo consciente e segurança da rede elétrica.

A operação envolveu o projeto Enel Compartilha Eficiência, que permite aos clientes a troca de até oito lâmpadas antigas incandescentes ou fluorescentes por outras novas e mais econômicas, de LED. Nesta edição, foram trocadas 284 lâmpadas. Os consumidores também puderam preencher um formulário de diagnóstico energético para tentar substituir geladeiras antigas por modelos mais eficientes. A companhia efetuou a troca de 58 geladeiras nesta edição.

“A atuação integrada de nossas equipes em conjunto com a Polícia Civil traz bons resultados no combate ao furto de energia, que além de ser crime, impacta a qualidade do serviço prestado, prejudicando todos os consumidores. Queremos reduzir este tipo de ocorrência em nossa área de concessão”, afirmou Emanuel Rocha Santos, responsável por Inspections da Enel SP.

Consumo consciente

Ao longo da ação, a Enel Distribuição São Paulo divulgou dicas de segurança e consumo consciente por meio de palestras educativas, com a distribuição de 2 mil folders. Também houve ações relacionadas ao projeto Enel Compartilha Energia na Escola, para levar os conceitos de sustentabilidade para estudantes de Ensino Fundamental e Médio e ao corpo docente. Tem como base a metodologia do Procel Educação e está em conformidade com a Nova BNCC – Base Nacional Comum Curricular. Foram atendidos 320 alunos do CEU Caminho do Mar, de 6 a 17 anos.

A distribuidora ofereceu ainda informações e atendimento para o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica (Baixa Renda), programa do Governo Federal que oferece descontos na conta de energia de até 65% em relação à tarifa residencial convencional.

Furto de energia é crime

Além de ser crime com pena prevista de um a oito anos de reclusão, as ligações irregulares contribuem para a piora na qualidade do serviço prestado, prejudicando todos os consumidores da concessionária, com maior número de interrupções e, por vezes, dificultando o retorno da energia elétrica.

Indivíduos que adotam esta prática, popularmente conhecida como “gato”, além de cometer um crime, também estão colocando em risco a própria vida e a da população. Pessoas não habilitadas que tentam manipular o medidor de energia ou realizar ligação direta na rede elétrica correm o risco de choque e acidentes graves, que podem ser fatais. O site da Enel tem uma área exclusiva para denúncias de fraude.