Comédia “Irineu” marca reabertura de teatro na V.Mariana

O espetáculo Irineu aborda de forma lúdica e delicada os encontros e as relações humanas. A estreia acontece no dia 6 de abril, sábado, às 20h, na reinauguração do Teatro Marte Hall, localizado na Rua Domingos de Morais, 348, na Vila Mariana. O espaço recebeu espetáculos com Ary Fontoura, Alessandra Negrini, Claudia Abreu, além de apresentações de nomes do stand up nacional e internacional. Em 2024, após uma grande reforma e modernização, o local ganha o nome de Teatro Marte Hall e dá o pontapé inicial de sua programação com a estreia de Irineu.

A comédia tem direção de Ricardo Grasson e o texto é de Tiago Luchi, que também divide o palco com Genézio de Barros e Maria do Carmo Soares. A temporada vai até 26 de maio, com sessões sempre aos sábados, às 20h, e aos domingos, às 18h.

Na trama, João Macena (Tiago Luchi) é internado e passa a dividir o quarto com Seu Irineu (Genézio de Barros), um senhor muito simpático, mas que esconde alguns mistérios. Os dias no hospital parecem intermináveis para João Macena, porém seu companheiro de quarto os fazem ficar mais divertidos quando relata algumas das aventuras que já viveu.

Entre elas está o dia em que pegou um navio para a América, ou então quando esteve nos campos de batalha japoneses, ou ainda quando foi taxista em uma grande cidade.

Impressionado com as histórias de Irineu, João se sente motivado para enfrentar a doença que o levou até o hospital, sem saber que a maior lição de todas ainda estaria por vir.

O texto é inspirado por filmes como Forrest Gump e Big Fish, e procura construir uma narrativa repleta de momentos marcantes, reflexões profundas e personagens inesquecíveis.

Inclusive o ator/autor é conterrâneo de Genézio, ambos nasceram em Taquaritinga, município do interior de São Paulo. Além da cidade, ambos têm uma conexão artística.

“Comecei a estudar teatro na adolescência e fui inspirado por grandes nomes da arte dramática e um desses nomes era o próprio Genézio de Barros. A influência e o sucesso desse ícone do teatro e da televisão serviram como um catalisador para que eu decidisse perseguir meus próprios sonhos no mundo da atuação. Após uma conversa reveladora com ele em 2007, encontrei a motivação necessária para iniciar minha jornada no mundo do teatro. Queremos emocionar e inspirar o público, compartilhando não apenas uma história cativante, mas também a jornada de um sonhador que encontrou coragem para perseguir seus objetivos no mundo da arte”, enfatiza Luchi.

SERVIÇO:

Teatro Marte Hall: Rua Domingos de Morais, 348 – Vila Mariana. Temporada: até 26 de maio de 2024, sessões aos sábados, às 20h, e aos domingos, às 18h (NÃO HAVERÁ SESSÃO NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL).

Classificação Etária: Livre.

*Preço Dos Ingressos: R$80,00 (inteira) R$40,00 (meia entrada).

*Ingresso popular: R$10,00 (inteira) R$5,00 (meia) – COTA TOTAL DE 600 INGRESSOS POPULARES DURANTE A TEMPORADA, SUJEITO A DISPONIBILIDADE POR SESSÃO.

Telefone: (11) 3542-4680.

Pela Internet: ww.olhaoingresso.com.br