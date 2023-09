Começaram as obras para criar bulevar na Paulista

A região da Avenida Paulista vai ganhar um novo espaço de convivência, cultura e lazer: o Bulevar do Rádio. A Prefeitura de São Paulo, o Sesc São Paulo e a Fundação Itaú/Itaú Cultural iniciaram no mês de agosto as obras de requalificação da Rua Leôncio de Carvalho, entre a Avenida Paulista e a Alameda Santos. A proposta é criar em um trecho da via um calçadão exclusivo para pedestres e ciclistas. O nome do espaço é uma homenagem da Prefeitura aos 100 anos da primeira transmissão radiofônica no Brasil.

Esta importante iniciativa é resultado de um Acordo de Cooperação mediado pela Secretaria de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) e vai conectar o Sesc Avenida Paulista ao Itaú Cultural. As obras, de responsabilidade das duas entidades, têm previsão inicial de duração de 180 dias. Os trabalhos serão supervisionados pela Subprefeitura Vila Mariana e acompanhados pela Secretaria Executiva de Planejamento e Entregas Prioritárias (SEPEP).

De acordo com o projeto, um trecho da Rua Leôncio de Carvalho a partir da Avenida Paulista receberá melhorias como nova pavimentação, mobiliário urbano, paisagismo, calçadas com piso do mesmo padrão da Avenida Paulista e novo sistema de macrodrenagem. O espaço poderá receber atividades culturais, obrigatoriamente gratuitas à população. Todos os eventos necessitarão de prévia aprovação do Município, além de respeitarem os parâmetros de incomodidade de emissão de ruídos, conforme a legislação vigente.

Para viabilizar as intervenções urbanísticas previstas no Acordo de Cooperação, a SMUL intermediou ações para a execução de outras melhorias como a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED, pela PPP da Iluminação, e o enterramento de fios das redes de telecomunicação pelo Programa São Paulo Sem Fio.

O acesso de veículos para os edifícios da Rua Leôncio de Carvalho será feito pela Alameda Santos.

Acordo de Cooperação

Em maio deste ano, a Prefeitura de São Paulo, por meio das secretarias municipais de Urbanismo e Licenciamento e Executiva de Planejamento e Entregas Prioritárias, além da Subprefeitura Vila Mariana, assinou o Acordo de Cooperação com o Serviço Social do Comércio (Sesc) São Paulo e a Fundação Itaú/Itaú Cultural para a obra de requalificação da Rua Leôncio de Carvalho.

O projeto será totalmente custeado pelas instituições. Ao longo de cinco anos, elas ficarão responsáveis pela manutenção do espaço. Esse prazo pode ser prorrogado por igual período, caso seja de interesse mútuo.

Os investimentos estão estimados em R$ 5 milhões, além dos serviços de manutenção e zeladoria em R$ 20 mil mensais.

Histórico

O Edital de Chamamento Público teve como origem uma Manifestação de Interesse Social (MIS) apresentada à Prefeitura por uma associação privada. O documento foi consolidado após contribuições da sociedade civil durante audiência pública realizada em março de 2022, no Edifício Martinelli.

A primeira versão do edital foi publicada em 21 de maio daquele ano, mas o certame restou deserto. Diante disso, foi elaborado um novo edital com um novo cronograma, publicado em setembro de 2022.

As instituições Sesc e Fundação Itaú/Itaú Cultural foram selecionadas pelo edital de chamamento público CPB/003/2022 para celebrar o acordo de cooperação. Em maio, o chamamento público foi homologado, permitindo a assinatura do Acordo de Cooperação no dia 31 do mês.

Homenagem

A região da Avenida Paulista tem ampla concentração de rádios.

A denominação Bulevar do Rádio é uma homenagem da Prefeitura aos 100 anos do rádio no Brasil, comemorado em 7 de setembro, quando houve a primeira transmissão radiofônica no país, motivada pelo centenário da Independência.