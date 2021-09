Com o fim da quarentena, descubra pequenos parques na zona sul

Parque das Bicicletas, Ibirapuera, Aclimação, Independência, Nabuco, Lina e Paulo Raia, Chuvisco… Há muitas áreas verdes e de lazer na zona sul paullistana para espairecer, fazer atividades físicas e de lazer, passear com as crianças. E agora, com o fim da quarentena, todas elas voltaram a funcionar em horário integral e até as práticas coletivas – como basquete ou futebol – estão autorizadas.

Vale ressaltar, entretanto, que o uso obrigatório de máscaras e outros protocolos de segurança contra a transmissão da Covid19 continuam em vigor. Os bebedouros continuam interditados e lembre-se de levar alcool em gel, especialmente útil se for acessar playgrounds e equipamentos de ginástica compartilháveis.

O Parque das Bicicletas, ligado à Secretaria de Esportes, está aberto das 6h às 22h, e aos finais de semana, até as 20h. Tem uma novíssima e já disputada pista de Pump Track/BMX. Fica na Alameida Iraés, 35 e pode ser acessado pela estação AACD Servidor da linha Lilás do Metrô.

Por toda a cidade, a SEME cuida também de Clubes da Comunidades, os CDCs – neles, cada administrador do equipamento poderá definir o horário de funcionamento, desde que não ultrapasse às 23h.

Parques diferentes

Parque como Ibirapuera (Moema/Vila Mariana), Independência (Ipiranga) e Aclimação já são bem conhecidos do público e tem horário bem estendido. Mas, que tal conhecer outros redutos menores e bons pra relaxar e manter contato com a natureza, com movimento bem menor?

O Parque Modernista faz parte do roteiro chamado Museu da Cidade, porque abriga a primeira casa em estilo Modernista do país, de 1927. Tem área de 12 mil metros quadrados, e fica na Rua Santa Cruz, 325 – Vila Mariana.Abre de terça a domingo, das 9 às 17h e conta com áreas de estar, espaço multiuso, além eedificação da Casa Modernista (SMC).

O Parque Lina e Paulo Raia é outro pouco conhecido que vale visitar. É pequeno, 15 mil metros quadrados, mas tem Pista de caminhada, paraciclo, áreas de estar, playgrounds, orquidário, aparelhos de ginástica de baixo impacto, sanitários. Na área do parque funciona também a Escola Municipal de Iniciação Artística (SMC). Possui rede wi-fi e estacionamento gratuito. Não há área exclusiva para cães, mas é permitida a entrada dos animais no parque, desde que estejam com coleira. Fica na Rua Volkswagen, s/n, e abre diariamente das 7h às 18h..

Outra boa dica é curtir o Parque do Chuvisco, criado dentro da Operação Urbana Água Espraiada e um dos mais novos da cidade – embora tenha uma história antiga, pois era um clube particular, dos funcionários da antiga VASP.

Com quase 40 mil metros quadrados, abre diariamente das 7h às 19h e tem áreas de circulação, equipamentos de ginástica e sanitários. O parque está dividido em um Núcleo de Vivência (600 m²), com recepção, sala de jogos, sanitários masculino/feminino, despensa, cozinha e área para café (térreo)e um galpão multiuso com brinquedoteca, exposição, área de estar, auditório/sala de projeção,etc. As áreas externas possuem quadra de bocha, quiosques com mesa e bancos, quadras poliesportivas, equipamentos para ginástica, setores para brinquedos (incluindo arborismo) e pista de caminhada, ciclovia (706 m), área de projeção e palco encerram a infraestrutura.

Fica na Rua Ipiranga, 792 – Jardim Aeroporto.