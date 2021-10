Com mais doses, intervalo da Astrazeneca diminui

Depois da redução de 12 para oito semanas no intevalo entre primeira e segunda doses da vacina da Pfizer, agora a Prefeitura também anunciou a mesma redução para a vacina antiCovid da

AstraZeneca para pessoas acima de 18 anos de idade.

Assim, todos os adultos que tomaram a primeira dose há 56 dias estão aptos a receber a segunda dose do imunizante. A estimativa é de que 200 mil pessoas ainda precisam completar o ciclo vacinal com a AstraZeneca. A medida do Programa Municipal de Imunização (PNI) respeita a orientação dos programas Nacional e Estadual (PNI e PEI).

De acordo com o secretário municipal da Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, na última segunda-feira (25), o município recebeu do Programa Estadual de Imunizações (PEI), um total de 200 mil doses do imunizante da AstraZeneca. “Com o estoque abastecido é possível seguir a redução do intervalo entre a primeira e segunda dose do imunizante da AstraZeneca, e assim, avançarmos ainda mais para completar o esquema vacinal do público elegível na cidade de São Paulo”, afirma o secretário.

A capital segue com o esquema tradicional de vacinação para primeira e segunda doses (D1 e D2), além da dose adicional para idosos acima de 60 anos de idade e trabalhadores da saúde com mais de 18 anos que tomaram a última dose do esquema vacinal (D2 ou dose única) há pelo menos seis meses, exceto grávidas e puérperas.

A dose adicional também permanece liberada para pessoas com mais de 18 anos que tenham alto grau de imunossupressão. Para esse grupo, com mais de 18 mil cidadãos, é preciso ter tomado a D2 ou dose única há pelo menos 28 dias.

Até terça (26/10), foram aplicadas 19.819.658 doses de vacinas antiCovid, sendo 10.491.026 primeiras doses, 8.252.339 segundas doses, 327.376 doses únicas e 748.917 doses adicionais.

A cobertura vacinal da população com mais de 18 anos está em 107,9% para D1 + DU e em 92,6% para D2 + DU. Em adolescentes de 12 a 17 anos, foram aplicadas 861.619 primeiras doses, representando uma cobertura vacinal de 102,1%. Também foram aplicadas 35.740 segundas doses nesse público.

A disponibilidade de segundas doses das vacinas antiCovid pode ser verificada por meio da plataforma De Olho na Fila: www.deolhonafila.prefeitura.sp.gov.br.

Mais informações e a lista dos postos de vacinação podem ser encontradas no site Vacina Sampa: bit.ly/3jLqNQx

Delta

Estudo realizado por meio de parceria da Prefeitura de São Paulo com o Instituto Butantan, Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo (USP) e Instituto Adolfo Lutz revelou, nesta quarta-feira (27), que foram registrados 843 novos casos para a variante delta (linhagem B.1.617.2 e sublinhagens AY).

Com essas confirmações, a cidade contabiliza 4.077 casos desde que a variante foi registrada pela primeira vez, em julho. Entre as amostras em que foi possível identificar a linhagem, 99,7% são da variante delta. Os sequenciamentos são referentes à semana epidemiológica 40. Apesar da presença da variante na capital, o número de casos não tem apresentado curva de crescimento significativo.