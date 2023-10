Com eclipse, Planetário tem sessão ao vivo

O

Planetário Ibirapuera, coordenado pela Urbia, realiza no próximo sábado (14), às 11h, uma sessão especial ao vivo ‘Eclipse à vista’, na sala de projeção. A atividade acontece em razão do eclipse solar previsto para essa data. O astrônomo Marcelo Rubinho explicará durante 40 minutos os aspectos sobre esse evento que o Sol proporcionará, assim como outras curiosidades que estão ligadas a esse tema. A classificação etária é livre e os ingressos podem ser adquiridos no UrbiaPass a partir de 15 reais (meia entrada).

Após a sessão, os participantes poderão conferir o fenômeno Solar na parte externa do Planetário. A equipe de profissionais do Planetário Ibirapuera faz um alerta para que as pessoas nunca olhem para o diretamente Sol sem proteção, pois isso pode acarretar danos irreversíveis na retina ocular. Não é recomendável utilizar óculos de Sol comuns e nem radiografias médicas. O meio mais seguro é a observação com os filtros apropriados ou fazer projeções do Sol no chão ou em uma folha de papel. Uma sugestão alternativa é utilizar um vidro para máscara de solda que pode ser encontrado em lojas para material de construção ou elétrico.

Os eclipses solares ocorrem quando o Sol, a Lua e a Terra estão alinhados, de modo que a Lua passa entre a Terra e o Sol e bloqueia sua luz. No estado de São Paulo, o eclipse será parcial e o que veremos é a Lua passando pela borda do Sol cobrindo apenas uma parte, chegando a aproximadamente 40% no seu ápice. Já nas Regiões Norte e Nordeste do país, o eclipse será anular, ou seja, a Lua não cobrirá totalmente o disco solar e isso resulta em uma visão única e impressionante em que o Sol aparece como um anel de fogo em torno da borda da Lua.

Os eclipses anulares são eventos fascinantes para amantes da astronomia, proporcionam uma oportunidade única para observar esse alinhamento celestial entre a Lua, a Terra e o Sol de maneira espetacular.

SESSÃO ESPECIAL AO VIVO – ECLIPSE À VISTA

Data: 14/10/23 – sábado

Horário: 11h

Duração: 40 min

Local: Planetário Ibirapuera

Valor ingresso: R$ 30 (inteira); R$ 15 (meia entrada)

Classificação etária: Livre