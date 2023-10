Com 14 lojas, surge a Vila Gastronômica Mariana

Imagine 14 opções de gastronomia em um só endereço – que não é shopping. E todos eles marcas que costumam fazer sucesso em eventos especiais, com aquele toque gourmet ou bem original? Pois é exatamente essa a proposta da Vila Gastronômica Mariana, que abre nesse 27 de outubro em plena Rua Domingos de Moraes, 2036.

A proposta foi justamente essa de reunir sabores diversificados, opções inusitadas, naquelas de garantir que quem busca novidades encontre ali. Mais do que isso, dá para reunir pessoas com gostos diferentes em um mesmo passeio.

Interessante também é apontar que o espaço estará aberto todos os dias, em horário de almoço e jantar: segunda a domingo, das 11h às 22h. E, pela lista de lojas, é possível perceber que há boas sugestões para todos horários, até de sobremesas.

Confira as opções

Santa Maria Massas: Massas próprias, artesanais e sem conservantes, receitas italianas… Todo dia um novo cardápio, com ingredientes frescos. Experimente também parmegianas, almôndegas e mini polpetones, além das saladas Caprese, Veronese ou Calabrese.

Amollis Gelatto: Ingredientes naturais, frescos e de altíssima qualidadesão a base do gelatto de textura incrível, sem qualquer produto artificial como corantes, saborizantes e conservantes. Diversos sabores à base de água, de leite fresco A2A2 e opções veganas.

Soul Hops: São oito bicos de chopp, tirados na hora, e ainda mais de 80 rótulos de cervejas artesanais. Também vai oferecer outros drinks clássicos como Gin Tônica, Fitzgerald, Negroni, Caipirinhas e outros.

The Poke Store: Além das opções “Signature” (sugestões prontas), é possível montar o seu poke individualizado, com a grande variedade de ingredientes. Há ainda combinados de sushis, temakis de vários tipos, hot rolls e, para os veganos, boa pedida é o poke com shimeji refogado na manteiga de coco.

Pudin Dim: Especializada em pudins, – desde o tradicional até opções mais inusitadas como Cachaça, Cheese Cake, Romeu e Julieta.

Nella Confeitaria: Especializada em cookies, brownies, brigadeiros e bolos, loja também investe em ingredientes de primeira.

Prima Pizza: pizzas napolitanas, vários sabores, feitas a partir de fermentação natural.

Mr Garlic: sanduíches feitos com uma baguete de parmesão e uma pasta de alho leve, com o recheio de sua escolha.

Brooklyn’s Burgers and Dogs: Hambúrguer ou hot

dog? Trabalha com diversos tipos de carnes: bovina, calabresa, frango, e tem também opção vegetariana.

A Casa do Churrasco: Pratos, espetinhos, porções…. tudo feito com carnes de primeira qualidade, além de bebidas para acompanhar.

Kento Café: Especializada em cafés de alta qualidade, desde o tradicional espresso até bebidas autorais, quentes e geladas. A cafeteria ainda oferece diversos utensílios e produtos do universo cafeeiro.

Bake Sale: Especializada em macarons, em diversos sabores, a confeitaria ainda tem no cardápio tortas, bolos, croissants etc.

Balas da Kah: são balas caramelizadas que têm na crocância do caramelo seu destaque em sete sabores diferentes.

Azeiteria Ouro de Sant’Ana: É um empório, que trará diversas opções de pequenos produtores, além de seu carro chefe: azeites extra virgens produzidos em Santana do Livramento, RS.