Coleta de resíduos é serviço essencial e não será suspensa

Em tempos de pandemia, com um novo e perigoso vírus se espalhando velozmente pelo planeta, destaca-se a importância do serviço de limpeza pública e, paralelamente, o quanto é urgente que a população se conscientize sobre a geração de resíduos e o desequilíbrio gerado pelas agressões ao meio ambiente.

Os profissionais que trabalham diretamente na coleta, triagem e separação de resíduos continuam atuando pela cidade nesse momento de isolamento. A pandemia mudou a rotina da população em todo o planeta e esses serviços eventualmente poderão sofrer algum ajuste no horário em que são realizados, mas continuarão sendo prestados sem interrupções por conta do caráter essencial. Até o fechamento dessa edição, ainda não havia dados sobre possíveis alterações.

E, como sempre, os profissionais do setor mantêm todos os protocolos para garantir que a cidade fique limpa sem comprometer a saúde da população – ou deles próprios. Usam luvas, botas e uniforme completo de proteção. Nas zonas sul e leste da capital paulista, a coleta domiciliar e também a coleta seletiva de recicláveis são realizados pela Ecourbis Ambiental.

A concessionária ainda desenvolve várias outras ações para garantir que o serviço prestado seja de excelência, com limpeza diária dos caminhões, preservação dos pontos de transbordo; além da própria destinação final em aterros e monitoramento de aterros desativados, completando o ciclo correto para os resíduos gerados diariamente.

A concessionária ainda cuida, com veículos especiais e processos específicos, da destinação dos resíduos de saúde produzidos em clínicas, hospitais e outros equipamentos.

Para se ter uma ideia, a cidade gera, em média, 18 mil toneladas de resíduos todos os dias, entre sobras de feiras, varrição, podas, resíduos da saúde, animais mortos e o lixo residencial. Só dos domicílios paulistanos saem, diariamente, 12 mil toneladas de resíduos.

Diariamente, é percorrida uma área de mais de 1.500 km² e estima-se que mais de 11 milhões de pessoas são beneficiadas pela coleta. Em toda capital, cerca de 3,2 mil pessoas trabalham no recolhimento dos resíduos e são utilizados mais de 500 veículos (caminhões compactadores e outros específicos para o recolhimento dos resíduos de serviços de saúde).

De acordo com a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – Amlurb, o serviço de coleta domiciliar comum porta a porta está presente em 100% das vias da cidade, cobrindo os 96 distritos do município de São Paulo e conta com aproximadamente 5 mil funcionários e 454 veículos.

Como agir em casa?

E o paulistano que está passando mais tempo em casa, o que pode e deve fazer para contribuir com a limpeza pública nesse tempo de pandemia?

Vale lembrar que resíduos mal acondicionados também podem provocar proliferação de animais sinantrópicos, ou seja, animais que transmitem doenças, como o mosquito Aedes aegipty. Qualquer embalagem descartada incorretamente pode acumular água e servir de criadouro para larvas dos mosquitos que são vetores de dengue, febre amarela, chikunguya e zika vírus.

É essencial, portanto, acondicionar os resíduos domésticos adequadamente e não descartar nada na rua – nem um papel de bala, nem uma bituca de cigarro.

Em casa, coloque os resíduos não recicláveis em sacos firmes e bem protegidos e disponha na rua apenas pouco antes de o caminhão passar – no máximo duas horas antes.

Separe os recicláveis, todos em uma única embalagem: plástico, metal, papéis e vidro. Esse material será destinado à triagem, ou por cooperativas ou na Central Mecanizada de Triagem Carolina Maria de Jesus, em Santo Amaro.

Em casa, sempre que for manipular os resíduos, lembre-se de lavar bem as mãos – não só por conta da nova COVID-19, mas porque hábitos de higiene protegem de diversas patologias.

Maior geração de resíduos

Com o isolamento domicilar orientado pelas autoridades, evite comprar alimentos perecíveis em excesso e progreme antecipadamente o cardápio planejado para a semana. Dessa forma, há uma educação ambiental doméstica, sem desperdício de alimentos por excesso de produção ou por estragarem sem sequer terem sido utilizados.

Separe as embalagens para reciclagem. Mas, atenção: embalagens sujas de gordura, como aquelas que são entregues em casa com alimentos prontos – pizzas, sanduíches e porções – não podem ser recicladas e devem ser descartadas no lixo comum.

A maioria das crianças e jovens está fora da escola. Aproveite o momento para conversas em família orientando sobre a importância dos serviços de limpeza urbana, separação correta dos resíduos e consciência sobre desperdício. Valorizar alimentação saudável e natural é outro aspecto a ser explorado nesse momento.

Os passeios a ambientes fechados – como shopping centeres, cinemas e teatros – estão suspensos por decretos.

Nas conversas em família, com crianças em casa, é importante ressaltar a importância do contato com a natureza.

Entretanto, esse é um momento de evitar equipamentos de playground ou ginástica em praças ou ao ar livre e locais com aglomeração de pessoas.

Aproveite também o tempo em casa para separar, conjuntamente com a família, objetos possíveis de doação. Roupas e calçados em bom estado, eletrodomésticos e eletrônicos em funcionamento, móveis e brinquedos que não estejam mais sendo aproveitados.

O momento também propicia diálogo sobre o consumo consciente e a importância de evitar agressões ao meio ambiente. O comércio estará totalmente fechado nos próximos dias, exceto estabelecimentos que ofereçam itens essenciais como alimentos e medicamentos.

Valorize o comércio local

Para fazer suas compras de alimentos, suprimentos de higiene e cosméticos, produtos médicos e farmacêuticos, dê preferência ao pequeno comerciante, supermercados, açougues e lojas de seu bairro, faça pedidos em restaurantes locais para entrega em domicílio.

Esses estabelecimentos podem sofrer com a queda de movimento provocada pelo isolamento dos paulistanos em casa, resultando em aumento do desemprego e crise econômica.

Além disso, o fomento ao comércio de forma regionalizada é ação sustentável, prevista nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU).

Fomentar um comércio justo e que promova a comunidade traz diversos benefícios como a geração de empregos, a redução da necessidade de deslocamentos e o desenvolvimento local.

Outra forma de contribuir para que o momento seja mais tranquilo é se oferecer para fazer compras para os parentes mais idosos, evitando que saiam de casa.

Quando a situação se normalizar, atente também a esse tipo de atitude, valorizando estabelecimentos próximos, profissionais que atuam em sua comunidade.