Coleta de lixo tem mudanças nos feriados

Em função dos feriados das festas de fim de ano, os serviços de coleta de lixo comum e seletiva têm alterações. Segundo a SP Regula, entidade responsável por gerir, regular e fiscalizar os serviços delegados de limpeza urbana na cidade de São Paulo, no dia 31 no período noturno e no dia 1º de janeiro, a coleta estará suspensa.

Nos dias 26 de dezembro a 30 de dezembro e a partir de 02 de janeiro, o recolhimento de resíduos domiciliares quanto dos recicláveis voltará ao normal, sem alterações, de acordo com os planos de trabalho estabelecidos entre as concessionárias e a Administração Pública.

É possível verificar os dias e horários de coleta regular e seletiva na zona sul paulistana no site da concessionária ecourbis: https://www.ecourbis.com.br/coleta/index.html

A SP Regula alerta a população para que fique atenta e não coloque o lixo para fora de casa nos dias festivos (31/12 e 01/01) para evitar transtornos aos moradores e aos coletores, e para uma coleta dos resíduos das festas mais eficaz.

É necessário e importante que a população se conscientize sobre a separação de materiais recicláveis, segmentando em suas casas os resíduos secos dos orgânicos, e depois disponibilizando os materiais em sacos distintos; tendo o compromisso de colocar seus resíduos para fora de suas casas somente duas horas antes dos dias e horários definidos para a coleta, assim evitando que animais espalhem o material descartado, colaborando com a limpeza da cidade.