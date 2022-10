Circo Joia atrai 3 mil na zona sul

A trupe do Circo Joia, um dos mais antigos de São Paulo, ofereceu oito apresentações do espetáculo circense Magia & Alegria, nos bairros da periferia da zona sul. Os eventos aconteceram nos dias 29 e 30/07 no Jd. Eliana na região do Grajaú e nos dias 17 e 18/09 no Jardim Novo Horizonte na região do Varginha, extremo sul de São Paulo.

As apresentações fizeram parte do projeto “Encanto da Periferia”, contemplado pelo edital Proac Nº 33/2021, com o apoio a realização da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa.

Segundo a organização, foram recebidas cerca de 3 mil pessoas nos quatro dias de apresentações, lembrando que o projeto foi direcionado para famílias da periferia.

“O Circo Joia desde a sua criação, há mais de 60 anos, tem em seu DNA a cultura de visitar e levar cultura para as regiões mais afastadas do Estado e da cidade de São Paulo. Desde a época que meu pai administrava o circo, já fazíamos temporadas nesses lugares. Ter um projeto como esse, voltado para as regiões periféricas contemplado pelo PROAC, valoriza ainda mais o nosso trabalho e nos ajuda a dar continuidade, principalmente nesse momento de retomada pós pandemia, em que o setor cultural foi um dos mais atingidos” explicou Robson Alexandre, diretor geral do circo Joia e filho de Antônio Costa, fundador do circo.

Entre as atrações, o público teve acesso a uma hora e quarenta do mais puro espetáculo circense tradicional que levou às crianças todo encanto e magia de um show de circo através de números com Equilibristas, Acrobatas, Mágico, Malabaristas o Palhaço Rebian e um dos pontos altos do espetáculo foi a apresentação do “Homem – Foca” interpretado por Bruno Edson, um dos nomes mais tradicionais do mundo circense, sendo um dos mais antigos equilibristas do Brasil.

Os locais escolhidos para as apresentações foram as regiões do Grajaú e Jardim Varginha, locais com alto índice de pessoas carentes.

“Esse projeto tem me feito voltar à minha essência, onde o sonho começou! Dirigir um espetáculo voltado para regiões periféricas no Circo que eu praticamente nasci, é um sonho realizado e motivo de muita alegria. Ao longo da minha carreira tive o prazer de produzir diversos espetáculos grandiosos. É exatamente essa experiência que levamos para esse show. O público teve acesso a apresentações emocionantes junto ao Circo Joia”, finalizou Wellington Stringhi, neto do fundador do circo e diretor artístico do espetáculo Magia & Alegria.