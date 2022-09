Circo di Só Ladies na Vila Mariana

Foto: Karime Xavier/Divulgação

Nos dias 16, 17 e 18 de setembro, sexta-feira, sábado e domingo, o Teatro João Caetano, que fica na Rua Borges Lagoa, 650 – Vila Clementino, recebe apresentações gratuitas para todas as faixas etárias.

Na sexta-feira e sábado, às 21h, e domingo às 19h, o público jovem e adulto poderá conferir as apresentações da montagem mais recente do Projeto Mov_oLA (@projetomovola), uma plataforma de criação em dança e multimídia que tem à frente o diretor, coreógrafo e videomaker Alex Soares (@alexsoares_81).

O espetáculo “10 anos em 8 e meio” coloca novamente um filme clássico como ponto de partida para mergulhar nos dez anos de trajetória do grupo, usando o filme “8 e ½” (1963), de Federico Fellini (1920-1985), para tentar conciliar de alguma forma os conflitos de todas as criações anteriores do Mov_oLA em um novo trabalho.

Para o público infantil, a opção é a estreia do espetáculo “Concerto em Cores”, do grupo Circo di SóLadies|NemSóLadies, que será apresentado nos dias 17 e 18 de setembro (sábado e domingo), às 16h e no dia 21 de setembro (quarta-feira), às 11h e 14h30. As apresentações dos dias 17 e 21 de setembro terão acessibilidade com tradução em Libras.

Em “Concerto em Cores” três palhaces realizam um show musical para contar a história de pessoas sem tempo que viviam presas em mundo descolorido, com pensamentos encaixotados. Interagindo com a platéia, essa trupe estabelece um mundo mais colorido, livre, leve e brincante.

Por meio da palhaçaria, da comicidade física e musical, o Circo di SóLadies|NemSóLadies propõe desconstruir pensamentos engessados, presentes inclusive nas músicas infantis, apresentando novas versões para canções conhecidas, além de composições inéditas.

Após as apresentações, o grupo promoverá bate-papos com as pessoas presentes, promovendo uma troca horizontal no intuito de compreender como as temáticas abordadas reverberam no público.

Sobre o Circo

O Circo di SóLadies | NemSóLadies é um grupo formado por duas mulheres cis, Kelly Lima e Verônica Mello- palhaças, atrizes, produtoras – e uma pessoa trans não-binária, Tatá Oliveira – palhace, artista da cena, produtore e designer; que pesquisa formas cênicas usando o universo da comicidade e palhaçaria sob o viés feminista, questionando as estruturas sociais com camadas simbólicas e lúdicas para públicos de todas as idades.