CineMaterna começa a cancelar sessões por conta do novo coronavírus

A organização que concede cortesias para as primeiras cinco mães que estiverem com seus bebês de até 18 meses e organiza sessões para serem assistidas com recém nascidos, a CineMaterna, soltou uma nota falando sobre a possibilidade de eventuais cancelamentos de sessões por conta da pandemia de coronavírus. Na tarde do dia 16 de março foi notificado o primeiro cancelamento de sessão, que seria a do dia 17/03.

Leia na íntegra a declaração feita pelas redes sociais:

“O CineMaterna está trabalhando em conjunto com os shoppings centers, apoiadores e cinemas parceiros, para entender como lidar com o surto do coronavírus (COVID-19), seguindo as orientações do Ministério da Saúde.

Algumas sessões estão sendo canceladas e estamos avisando à medida em que a decisão é tomada. Por enquanto, estamos estudando caso a caso, porque entendemos que a sessão CineMaterna em si não é um local que traga risco por não haver aglomeração de pessoas. Além disso, há álcool gel e materiais descartáveis em todas as sessões.

Vamos avisar dos cancelamentos por email marketing e nas mídias sociais, mas para garantir, pedimos que verifique no site cinematerna.org.br/sessoes antes de sair de casa para conferir se a sessão está mantida. Se ela não estiver no site, é porque foi cancelada.”

A matéria será atualizada em caso de novos cancelamentos de sessões!