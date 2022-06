Cinemateca terá mostra de Alain Resnais

Entre os dias 2 e 12 de junho, em comemoração ao centenário de nascimento de Alain Resnais (03/06/1922), a Cinemateca Brasileira, em parceria com a Cinemateca da Embaixada da França no Brasil e com o Institut Français, realiza uma mostra em homenagem ao diretor, que ainda hoje mantém uma modernidade por sua maneira de criar e observar o mundo. Na foto acima, cena de “Hiroshima, meu Amor”, um dos clássicos do diretor.