Cinemateca terá exibição gratuita de quinta a domingo, com filmes de 35mm

O gênero, surgido no cinema estadunidense, tem como tem como fio condutor uma viagem. O deslocamento físico das personagens, repletos de obstáculos impostos aos seus objetivos e destinos que as fazem repensar se devem continuar, por muitas vezes é o reflexo externo da movimentação interior delas. Além da mudança espacial, a viagem é um meio para a principal transição interna do protagonista.

Superando suas origens, os Road movies se popularizaram em cinematografias de diferentes países. Em sua primeira semana a mostra já exibiu filmes do México, E sua mãe também, de Afonso Cuarón; da França, O salário do medo, de Clouzot; e ainda exibirá a partir de amanhã da Suécia, Morangos silvestres, de Ingmar Bergman; e do Japão, Verão feliz, os dois últimos em cópia 35mm do acervo. Além dos já clássicos brasileiros Iracema, Uma transa amazônica, de Jorge Bodanzky e Orlando Senna; e Bye bye Brasil, de Cacá Diegues com José Wilker em atuação marcante como Lorde Cigano, líder da Caravana Rolidei.

Agradecemos a colaboração da LC Barretos e da Embaixada da França para a realização desta Mostra.

Toda a programação tem entrada gratuita. Os ingressos serão distribuídos na bilheteria uma hora antes de cada sessão, sujeito à lotação da sala.



PROGRAMAÇÃO

[ 2ª SEMANA ]

Quinta-feira | 05/03

Sala BNDES

19h – Iracema, Uma transa amazônica

21h – Thelma e Louise

Sexta-feira | 06/03

Sala BNDES

19h – Terra estrangeira (35mm)

21h – Viajo porque preciso, volto porque te amo

Sábado | 07/03

Sala BNDES

18h – O salário do medo

20h – Bye bye Brasil

Domingo | 08/03

Sala BNDES

16h – Lua de papel

18h – Verão feliz (35mm)

20h – Morangos silvestres (35mm)