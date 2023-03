Cinemateca tem Festival Jardim Secreto e outras programações

Além de eventos especiais como o Jardim Secreto, promovido no último fim de semana de março, a Cinemateca vem retomando uma programação rotineira, com mostras de filmes para todas as idades e valorizando seu acervo.

Desde janeiro, por exemplo, a Cinemateca Brasileira realiza sessões dedicadas às crianças, com frequência quinzenal, sempre aos sábados. São exibidos filmes brasileiros e estrangeiros, de diferentes períodos e estilos, de modo a fomentar a formação de público cinematográfico desde a infância.

A entrada é gratuita e os ingressos serão distribuídos 1 hora antes de cada sessão.

Todas as sessões do SÁBADO INFANTIL tem o patrocínio do Instituto Cultural Vale.

Mostra nacional

Até 02/04, a Cinemateca Brasileira também está apresentando a MOSTRA CINEMA BRASILEIRO: DAS ORIGENS AOS ANOS 1950.

Para acompanhar o curso Introdução ao cinema brasileiro: das origens aos anos 1950, estão sendo exibidos filmes essenciais da filmografia brasileira da primeira metade do século XX, além de obras baseadas nessa produção e na vida de cineastas pioneiros.

A entrada é GRATUITA e os ingressos serão distribuídos 1 hora antes de cada sessão.

Para mais informações, acesse o site cinemateca.org.br. A mostra CINEMA BRASILEIRO: DAS ORIGENS AOS ANOS 1950 tem o patrocínio do Instituto Cultural Vale @institutoculturalvale.

A mostra acontece na Sala Grande Otelo, com 210 lugares e 04 assentos para pessoas em cadeira de roda.

A Cinemateca Brasileira fica no Largo Senador Raul Cardoso, 207 – Vila Mariana.