Cinemateca tem nova diretoria

Em 25 de fevereiro, o Conselho de Administração da OS Sociedade Amigos da Cinemateca elegeu a nova diretoria que toma posse nessa sexta-feira, 04 de março. Maria Dora G. Mourão, professora titular aposentada da ECA/USP, foi eleita Diretora Geral da Cinemateca Brasileira. Gabriela Sousa de Queiroz e Marco Antônio Alves, foram nomeados, respectivamente, para as Diretoria Técnica e Administrativa Financeira.

Na ocasião, o Conselho escolheu como seu presidente, o professor da ECA/USP Carlos Augusto Calil. O mandato da Diretoria da instituição e da Presidência do Conselho é de quatro anos.

Maria Dora G. Mourão

Professora titular aposentada da ECA/USP, foi chefe do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão e vice-diretora da ECA/USP, além de presidente da Cilect – Centre International de Liaison des Écoles de Cinéma et Télévision. Maria Dora Mourão atua na SAC desde 2007, como Presidente do Conselho Deliberativo, membro e Diretora Executiva. No final de 2021, coordenou o processo de transformação da instituição de Oscip em OS, para assumir o contrato de gestão da Cinemateca Brasileira com o governo federal.

Gabriela S. Queiroz

Graduada em História pela UNESP, com curso de Política ao Tratamento de Arquivos pela PUC/SP, é especialista em Arquivologia pelo IEB/USP e em Gestão Cultural pelo Centro Universitário SENAC-SP. Há 18 anos trabalha na Cinemateca Brasileira, tendo coordenado o Centro de Documentação e Pesquisa da instituição, no período de 2013 a 2020.

Marco Antônio Alves

Graduado em Administração de Empresas com ênfase em Análise de Sistemas, possui MBA em Gestão Financeira e Controladoria pela FGV e especialização em Administração de Serviços pela Politécnica/USP. Foi Diretor Administrativo Financeiro do Museu da Casa Brasileira e tem em experiência em gestão de OS.

Carlos Augusto Calil

Professor da ECA/USP, foi diretor da Cinemateca Brasileira, presidente da Embrafilme, diretor do CCSP – Centro Cultural São Paulo e Secretário Municipal de Cultura de São Paulo.

Membros do Conselho de Administração

Representantes do Poder Público – Ministério do Turismo: Antonio Roque Pedreira Junior, Chefe de Gabinete do Ministro do Turismo Suplente: Mauro Fialho de Lima e Souza, Assessor especial do Ministro do Turismo

Representantes do Poder Público – Secretaria Especial da Cultura: Felipe Cruz Pedri, Secretário Nacional do Audiovisual Suplente: Cíntia Batista Angelini Carvalho, Chefe de Gabinete da Secretaria Especial da Cultura, Hélio Ferraz, Secretário Especial Adjunto da Cultura. Suplente: Felipe Carmona Cantera, Secretário Nacional de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual

Representantes da Sociedade Civil – ABC – Associação Brasileira de Cinematografia; Lauro Escorel, Diretor de fotografia; Suplente: Fernanda Tanaka, Diretora de fotografia

Representantes da Sociedade Civil – SOCINE – Sociedade Brasileira de Estudos De Cinema e Audiovisual: Patrícia Furtado Machado, Professora universitária. Suplente: Pedro Plaza Pinto, Professor universitário

Representantes da Sociedade Civil – APACI – Associação Paulista de Cineastas: Roberto Gervitz, Cineasta

Suplente: Francisco Cataldi Martins, Cineasta

Representante dos associados da SAC – Sociedade Amigos da Cinemateca: Carlos Augusto Calil, Professor universitário, cineasta, gestor cultural. Suplente: José Roberto Sadek, Professor universitário e gestor cultural

Representante dos funcionários da SAC-Cinemateca Brasileira: Rodrigo Archangelo, Pesquisador. Suplente: Marcelo Bueno Curvo, Preservador Audiovisual

Membros de notória capacidade profissional: Eduardo Saron, Diretor do Itaú Cultural; Suplente: Mário Mazzilli, Diretor Superintendente do Instituto CPFL

Nelson Simões, Diretor-Geral da RNP – Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Suplente: Márcio Miranda, Diretor-Presidente do CGEE – Centro de Gestão e Estudos Estratégicos

Renata de Almeida, Diretora da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Suplente: Walter Salles, Cineasta