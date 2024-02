Cinemateca tem mostra sobre Quentin Tarantino até dia 25

Entre os dias 15 e 25 de fevereiro, a Cinemateca Brasileira apresenta a Retrospectiva Quentin Tarantino para celebrar os 30 anos de Pulp Fiction: Tempo de violência, filme que consagrou o cineasta como um dos mais importantes de sua geração.

Cinéfilo autodidata, Tarantino começou a escrever roteiros quando ainda trabalhava em uma videolocadora, onde era conhecido por seu grande conhecimento cinematográfico. Seu primeiro projeto como diretor, o amador My Best Friend’s Birthday, foi produzido em 1987 com amigos cineastas e colegas de trabalho. O que restou do filme, que nunca foi finalizado, será exibido na mostra em uma sessão rara, junto com o longa de estreia do cineasta, Cães de aluguel (1992).

Já com seu primeiro longa, Tarantino se tornou um sucesso de crítica e de público do cinema independente americano, mas foi com Pulp Fiction: Tempo de violência, vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes de 1994, que o diretor se tornou um fenômeno. Nos anos seguintes, lançou ainda Jackie Brown (1997), Kill Bill: Vol. 1 e Vol. 2 (2003-2004) – dupla que será exibida em 35mm, em sessões ao ar livre –, Bastardos inglórios (2009), Django livre (2012), Os oito odiados (2015) e Era uma vez em… Hollywood (2019). Todos serão exibidos na mostra.

Celebrado e controverso na mesma medida, o cineasta desenvolveu seu estilo de direção em torno de cenas de violência extremas e estilizadas, muitas vezes intercaladas com diálogos extensos, bem-humorados e cheios de referências à cultura pop. O uso da narrativa não-linear também é uma de suas marcas, a partir do qual revela as camadas de seus personagens e constrói uma dramaturgia complexa e carregada de suspense. Sua cinefilia também é clara nas muitas homenagens a filmes e gêneros, como o spaghetti western, o blaxploitation e o noir.

A programação é gratuita. Para as sessões nas salas de cinema, os ingressos são distribuídos uma hora antes. Para as sessões ao ar livre, a lotação é mediante ocupação das cadeiras.

Em caso de chuva, as sessões externas serão realizadas nas salas internas.

A programação completa pode ser conferida aqui.

A Cinemateca fica no Largo Senador Raul Cardoso, 207 – Vila Mariana. Próximo à estação Hospital São Paulo da linha lilás do metrô. Fone: 5906-8100