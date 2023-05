Cinemateca tem mostra de animes e receberá Semana ABC 2023 em maio

Prestes a completar um ano de reabertura e retomada de atividades, a Cinemateca Brasileira, na Vila Mariana, está com programação intensa, além de estar aberta para passeios, já que é um edifício histórico com jardins agradáveis e marcados por obras de arte.

Além de uma mostra de cinema alemão, em andamento, a Cinemateca receberá a já tradicional Semana ABC, promovida em parceria com a Associação Brasileira de Cinematografia (@abcine).

Gratuito e aberto ao público, o evento acontece de 10 a 12 de maio e traz uma programação de mesas de debates, como as tradicionais voltadas à direção de fotografia, educação, som e direção de arte, além de outras atividades, como a Exposição de Equipamentos e Serviços.

No dia 13 de maio, também será realizada a cerimônia de entrega do Prêmio ABC 2023, quando serão conhecidos os grandes vencedores de todas as categorias. A programação na íntegra está disponível no site da ABC (abcine.org.br) e para participar será preciso realizar o credenciamento prévio pelo link bit.ly/3AVZCdH.

A Semana ABC é um evento anual, promovido desde 2002, apresentando novas tendências de trabalho e novas tecnologias, e gerando reflexão em torno de temas variados por meio de conferências, painéis e debates, que reúnem profissionais de diversas áreas do setor, do Brasil e do exterior.

Animes

Em correalização com a Fundação Japão em São Paulo (@japanfoundation_sp), a Cinemateca Brasileira apresenta, neste fim de semana, a MOSTRA ANIMES, na Sala Oscarito. De 5 a 7 de maio, serão apresentados três animes de três décadas diferentes: 1990, 2000 e 2010.

Todos os filmes são LEGENDADOS. A programação completa está no site cinemateca.org.br.

A mostra é GRATUITA e os ingressos são distribuídos uma hora antes da sessão.

A Cinemateca fica no Largo Raul Cardoso, 207 – Vila Mariana. Telefone: (11) 5906-8100