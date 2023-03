Cinemateca tem Festival Jardim Secreto e outras programações

Oficinas, música gatronomia… Nos dias 25 e 26/03, das 10h às 19h, a Cinemateca Brasileira recebe o FESTIVAL JARDIM SECRETO, que conta com programação gratuita para todas as idades.

Desta vez, em seu maior formato, o Festival conta com uma curadoria de 140 marcas voltadas a itens para casa, cuidados naturais, livros, arte, moda, artigos infantis e para pets.

Além disso, estarão presentes no evento os restaurantes Cuscuz da Malu, Wasabi Japa, La Casa das Empanadas Argentinas, The Poke, Haya Falafel, La Cuisine, Freak Vegan, Our Coffee e Ciao Pasta e Dolce. Haverá opções de comida vegetariana e vegana.

Ideal para todas as idades, o Festival Jardim Secreto também terá espaço de brincar para bebês e crianças.

A “Oficina Caixa Secreta” é indicada para crianças e começa às 12h. Às 15h, os adultos poderão aprender técnicas de cerâmica.

No domingo (26/03), a oficina de “Encadernação Para Brincar” se inicia às 13h. A partir das 15h, a marca Fulltea apresenta a oficina “Segredos Para Uma Xícara de Chá Perfeita”. Encerrando a programação, apresentação musical da cantora Bebé Salvego às 17h.

O evento conta com o apoio da Westwing, loja de decoração online, que terá um espaço exclusivo no Festival focado em descanso e pausa, com produtos de curadoria da marca à venda. Além de um bar da Hoegaarden, presente no Festival com suas cervejas de estilo Witbier.

A entrada no Festival Jardim Secreto é GRATUITA.

Sábado animado

Além de eventos especiais como o Jardim Secreto, a Cinemateca vem retomando uma programação rotineira, com mostras de filmes para todas as idades e valorizando seu acervo.

Desde janeiro, por exemplo, a Cinemateca Brasileira realiza sessões dedicadas às crianças, com frequência quinzenal, sempre aos sábados. São exibidos filmes brasileiros e estrangeiros, de diferentes períodos e estilos, de modo a fomentar a formação de público cinematográfico desde a infância.

A entrada é gratuita e os ingressos serão distribuídos 1 hora antes de cada sessão.

Todas as sessões do SÁBADO INFANTIL tem o patrocínio do Instituto Cultural Vale.

Mostra nacional

Desde 16/03 e até 02/04, a Cinemateca Brasileira também está apresentando a MOSTRA CINEMA BRASILEIRO: DAS ORIGENS AOS ANOS 1950.

Para acompanhar o curso Introdução ao cinema brasileiro: das origens aos anos 1950, estão sendo exibidos filmes essenciais da filmografia brasileira da primeira metade do século XX, além de obras baseadas nessa produção e na vida de cineastas pioneiros.

Nessa sexta, 25, 16h, será exibido PRESENÇA DE ANITA (1951), de Ruggero Jacobbi .

No domingo, 26/03, às 15h, será a vez de SANTUÁRIO (1951), de Lima Barreto e CANDINHO (1953), de Abílio Pereira de Almeida.

A entrada é GRATUITA e os ingressos serão distribuídos 1 hora antes de cada sessão.

Para mais informações, acesse o site cinemateca.org.br. A mostra CINEMA BRASILEIRO: DAS ORIGENS AOS ANOS 1950 tem o patrocínio do Instituto Cultural Vale @institutoculturalvale.

A mostra acontece na Sala Grande Otelo, com 210 lugares e 04 assentos para pessoas em cadeira de roda.

A Cinemateca Brasileira fica no Largo Senador Raul Cardoso, 207 – Vila Mariana.