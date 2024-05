Cinemateca tem curso grátis sobre cinejornais em junho

Depois do sucesso do curso Mulheres Pioneiras no Cinema, ministrado pela pesquisadora Marcela Grecco em dezembro de 2023, a Cinemateca Brasileira dá continuidade às ações formativas do Projeto Viva Cinemateca com a oferta de cursos gratuitos voltados à formação técnica e cultural. Alguns já foram promovidos em abril e maio e estão disponíveis no Youtube.

Para participar nas aulas presenciais, é necessária inscrição prévia por meio de formulário que será disponibilizado no site da instituição: cinemateca.org.br.

Cinejornais

No início de junho, ainda é possível participar presencialmente do curso “Os cinejornais no Brasil: notícia e entretenimento nos cinemas brasileiros do século XX”

As aulas acontecem de 03 a 07 de junho, das 14h às 18:30. O curso é destinado a profissionais do audiovisual, pesquisadores, estudantes, e demais interessados, com carga total de 20 horas. Trata-se de curso presencial, com transmissão online com intérprete de libras.

São 100 vagas presenciais, com inscrições clicando aqui.

“Quantos cinejornais existem num cinejornal?”, essa é uma questão-chave que o curso trará para a entender as historicidades desse formato híbrido no Brasil, no seu arco entre os anos 1910 e 1980. A pesquisa, a catalogação audiovisual e a análise fílmica apropriadas aos perfis, trajetórias e condições de preservação/acesso de fundos e coleções da Cinemateca Brasileira. O potencial didático dos cinejornais para descortinar os contrastes do contrato e da memória social, a partir de determinadas pautas e representações levadas às telas em formato de notícias, mas com um verniz de entretenimento.

O curso será ministrado por Rodrigo Archangelo, doutor em História Social pela FFLCH-USP; Pós-doutorando em Meios e Processos Audiovisuais pela ECA-USP; Pesquisador Sênior do Centro de Documentação e Pesquisa da Cinemateca Brasileira. Autor do livro Um bandeirante na tela: o discurso adhemarista em cinejornais (São Paulo: Alameda: Cinemateca Brasileira: FAPESP: LEER-USP, 2015); Pesquisador Associado FAPESP (projeto 2022/06032-0); Participante do Grupo de Pesquisa CNPq História e Audiovisual: circularidades e formas de comunicação.

O Viva Cinemateca reúne os grandes projetos da Cinemateca voltados à recuperação de importantes acervos, como é o caso de seu acervo de filmes em nitrato de celulose, além da modernização de sua sede e infraestrutura técnica.

A Cinemateca fica no Largo Senador Raul Cardoso, 200 – Vila Mariana, próxima à estação Hospital São Paulo da linha lilás do metrô. Telefone: (11) 5906-8100