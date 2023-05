Cinemateca também prestou homenagem à cantora Rita Lee

O falecimento da cantora, compositora Rita Lee, na segunda, 8, aos 75 anos, gerou uma avalanche de homenagens e resgates de suas histórias. Na Vila Mariana, especialmente. Foi no bairro que a cantora nasceu, cresceu, estudou, formou seu primeiro grupo musical, apresentou-se no Teatro João Caetano, frequentava igrejas – até para pedir esmolas! Essas histórias todas foram contadas em sua autobiografia e em muitas entrevistas.

Mas, também a Cinemateca Brasileira prestou sua homenagem resgatando fotos da cantora que também marcou presença, durante sua vida artística, no audiovisual.

A Cinemateca relatou: “No cinema, Rita Lee participa de cerca de 29 produções, entre performances em filmes de ficção, dublagens em filmes de animação e depoimentos em documentários. Entre elas estão “DIAS MELHORES VIRÃO” (1989), de Carlos Diegues, como Mary Shadow; “DURVAL DISCOS” (2002), como Tia Julieta; “WOOD & STOCK” (2006), como Rê Bordosa. Além da cinebiografia documental “RITA LEE – BIOGRAFFITI: OVELHA NEGRA” (2007), de Roberto de Oliveira”.

I MAGENS: Cartazetes de “DIAS MELHORES VIRÃO” (1989), de Carlos Diegues; cartazete de “RÍTMO ALUCINANTE” (1976), de Marcelo França; still de cena de “AS AMOROSAS” (1968), de Walter Hugo Khouri. Todas as imagens foram retiradas do Banco de Conteúdos Culturais (BCC) da Cinemateca Brasileira. Para mais detalhes das imagens e acesso livre a filmes, cartazes, fotos, textos e coleções, acesse bcc.org.br.