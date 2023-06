Cinemateca será revitalizada

Se a Cinemateca viveu momentos difíceis nos últimos anos, agora parece que ventos trazem boas notícias. Acaba de ser lançado o projeto Viva Cinemateca pretende ampliar e modernizar a Cinemateca Brasileira, fazendo com que ela ocupe definitivamente o seu relevante lugar na história do cinema brasileiro.

Para o morador da Vila Mariana, especificamente, há algo de muito bom no projeto: o restauro das edificações históricas, melhorando as instalações disponíveis para o público. Desde 1997, a Cinemateca Brasileira está instalada em seu prédio atual: uma valiosa edificação em tijolos aparentes, remanescente da arquitetura industrial de São Paulo do século 19.

Para além da valorização da sede histórica, uma das primeiras do bairro e que foi sede do antigo Matadouro Municipal, a notícia do restauro e manutenção das instalações carrega ainda a vantagem de melhorar a segurança do prédio. Vale destacar que a Cinemateca preserva em seu acervo rolos de filme altamente inflamáveis e que já foi alvo de incêndios.

O projeto Viva Cinemateca ainda prevê ampliação dos espaços de laboratórios da instituição, garantindo que mais filmes e documentos possam ser preservados.

A meta principal é assegurar a sobrevivência de mais de 120 anos de história do cinema e do Brasil.

O projeto poderá ser apoiado pela iniciativa privada que, dessa forma, vai associar sua marca à maior instituição de guarda e preservação do audiovisual brasileiro.

“Ao apoiar o Projeto Viva Cinemateca, a sua marca também participa da programação desta retomada, que promoverá a circulação do acervo por todo o Brasil, debates sobre sustentabilidade em produções culturais, mostras nacionais e internacionais de cinema, oficinas e ações educativas”, explica a apresentação do Viva Cinemateca. O apoio pode ser feito pela Lei Rouanet, já com aprovação – vale destacar que a lei prevê que parte do imposto de renda de pessoas físicas ou jurídicas sejam destinados a esse tipo de apoio.

Já há três projetos em andamento na Cinemateca e que poderão ser ampliados com o apoio da iniciativa privada. São eles:

– Preservação do acervo audiovisual e atualização tecnológica

Proposta de conservação, duplicação e difusão dos cinejornais do acervo Canal 100. Aquisição de novos projetores para as salas de exibição da Cinemateca. As sala de projeção, que já foram referência no país, precisam de atualização tecnológica.

– Restauração, modernização e ampliação

O projeto contempla a ampliação dos depósitos climatizados de acervo e dos laboratórios da Cinemateca para garantir a continuidade de seu trabalho de salvaguarda do seu valioso patrimônio artístico e histórico. Também está prevista a atualização do restauro do edifício tombado, assegurando a preservação desse patrimônio edificado e uma melhor fruição do público frequentador.

– Nitratos da Cinemateca Brasileira

O projeto prevê a catalogação, digitalização e conservação dos filmes em nitrato de celulose, coleção mais antiga do cinema brasileiro, com registros audiovisuais que remontam à primeira década do século 20.

Ações futuras

As empresas que apoiarem a Cinemateca já conseguirão ter sua marca associada ao projeto por uma Campanha de Lançamento de abrangência nacional, que apresentará esse novo momento da instituição e os objetivos do projeto Viva Cinemateca.

Outra ação será o Festival Cultura e Sustentabilidade, um encontro para discutir a agenda ESG com os parceiros, Mostra de Cinema Povos Originários, Mostra de Cinema Amazônia, palestras e debates.

Por fim, uma Mostra e uma Exposição com a temática “ A Cinemateca É Brasileira” vão garantir estreitamento de laços com cinematecas, instituições culturais e parceiros de outros estados. Ao longo de 2023, a Mostra itinerante estará em uma cidade do país. Na exposição, a Cinemateca vai contar sua história e, consequentemente, a história do cinema brasileiro. A exposição, que vai mesclar acervos documentais e recursos digitais, ocupará a sede da Cinemateca, uma estação de metrô e o ambiente digital.

Para mais informações, acesse o site cinemateca.org.br. A Cinemateca fica no Largo Senador Raul Cardoso, 207

Retomada

Depois de 16 meses (agosto, 2020 — novembro, 2021) inoperante, a Cinemateca Brasileira elegeu nova diretoria em fevereiro de 2022 e reabriu para o público com evento especial em agosto de 2022, com a presença de mais de 1300 pessoas.

Mais de 500 pessoas lotaram o jardim da tela externa que exibiu o curta-metragem A Última Praga De Mojica.