Cinemateca de mostra russa e de animação

Quem ama cinema, cultural, história e preservação de patrimônios arquitetônicos e audiovisuais tem que conhecer, frequentar e apoiar a Cinemateca Brasileira.

Localizada na Vila Mariana, a Cinemateca ficou fechada por mais de um ano, por motivos que englobavam política, falta de recursos e pandemia.

Mas, agora sob direção da Sociedade Amigos da Cinemateca, o espaço tem programações constantes e está aberto à comunidade. Mesmo agora, nesse finzinho de ano, dá para curtir uma agenda diversificada… e gratuita!

Animação infanto-juvenil

Até domingo, 18 de dezembro, a Cinemateca Brasileira está com uma MOSTRA INFANTO-JUVENIL DE ANIMAÇÃO com uma programação totalmente gratuita.

Com a chegada das férias escolares, crianças e adultos terão a oportunidade de ver e rever clássicos do cinema de animação em versões dubladas, como “A NOIVA CADÁVER” (2005), ou ainda a sessão especial de “A VIAGEM DE CHIHIRO” (2001), com projeção em 35mm, na tela externa da Cinemateca.

Paralelamente, a mostra traz, também, sucessos mais recentes como “KUBO E AS CORDAS MÁGICAS” (2016) e o brasileiro “O MENINO E O MUNDO” (2013), indicado ao Oscar de Melhor Filme de Animação e vencedor de mais de 45 prêmios, incluindo Melhor Longa de Animação e Prêmio do Público no Festival de Annecy.

A programação inclui, ainda, curtas-metragens de diferentes países, como África do Sul, Turquia e Reino Unido, compondo, junto aos longas, um mosaico plural da produção cinematográfica de animação. Confira:16/12, sexta-feira, às 15h, na Sala Oscarito: “A WHALE’S TALE” (2018), Robin Celebi & Giovanna Utichi; “A NOIVA CADÁVER” (2005), Tim Burton & Mike Johnson

17/12, sábado, às 15h, na Sala Oscarito: “LÉ COM CRÉ” (2019), Cassandra Reis; “O MENINO E O MUNDO” (2013), Alê Abreu; 18/12, domingo, às 18h30, na Área Externa: “THE GARDEN” (2016), Idil Ar Uçaner; “A VIAGEM DE CHIHIRO” (2001), Hayao Miyazaki

A entrada é GRATUITA e os ingressos serão distribuídos 1 hora antes de cada sessão.

Com exceção de “A VIAGEM DE CHIHIRO”, que será projetado em 35mm na Área externa, todos os filmes serão exibidos em formato digital. Em todas as sessões, serão exibidas cópias dubladas dos filmes.

Cinema Russo

Também até domingo, 18 de dezembro, a Cinemateca Brasileira apresenta a 8ª MOSTRA MOSFILM DE CINEMA SOVIÉTICO E RUSSO, que traz dezesseis longas-metragens de um dos estúdios mais antigos do mundo.

A entrada é GRATUITA e os ingressos serão distribuídos 1 hora antes de cada sessão.

Além dos filmes, a Cinemateca também recebe, no foyer da Sala Grande Otelo, uma exposição inspirada nas bonecas de origem russa, “As Matryoskhas”, de Nadia Ramirez Starikoff. A exposição ocorrerá nos mesmos dias da mostra.

A Cinemateca Brasileira fica no Largo Senador Raul Cardoso, 207