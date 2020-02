Cinco benefícios do Mindfulness para crianças

O Mindfulness está cada vez mais conhecido em razão dos resultados que pode trazer para a saúde mental e bem-estar. Com muitos adeptos, é cada vez mais comum sua prática nas escolas, beneficiando as crianças e suas capacidades mentais.

A infância é quando, muitas vezes, as crianças se sentem ansiosas, agitadas, e não sabem lidar com situações. Nesse sentido, o Mindfulness atua auxiliando os estudantes a lidar com suas emoções, favorecendo seu desenvolvimento emocional em vários aspectos.

O que é Mindfulness

A meditação mindfulness se originou de práticas orientais, principalmente entre os budistas, que pregam o “estar totalmente no presente”, ou “atenção plena”, através do nosso corpo e respiração, controlando as emoções e reações. Ela começou a ser estudada por médicos e psicólogos e hoje é praticada em vários cantos do mundo. Confira alguns benefícios:

1. Ajuda a regular as emoções

A prática de mindfulness nas escolas previne a depressão, diminui a ansiedade, e desenvolve inteligência emocional. Isso significa que a criança irá adquirir habilidades como autoestima e autoconhecimento sobre seus sentimentos e, assim, terá autocontrole para lidar com as situações do dia a dia.

2. Aumenta a sociabilidade

São significativas as mudanças de comportamento e atitudes das crianças que praticam o mindfulness. Entre elas, é possível notar que são menos violentas, têm mais responsabilidade e respeito, e, com isso, melhores relações interpessoais.

3. Melhora o desempenho na escola

Uma mente mais calma ajuda a aumentar a capacidade de concentração e a memória e, com isso, o estudante absorve o conhecimento com mais facilidade. O mindfulness também controla os medos e ajuda a enfrentar os desafios que surgem ao longo da sua vida.

4. Aumenta a imunidade

Um estudo na Universidade da California, por David Cresswell, descobriu que a prática aumenta a imunidade, enquanto um grupo de cientistas, orientado por Richard Davidson, da Universidade de Wisconsin, observou o aumento do número de anticorpos em pessoas meditantes por oito semanas após vacinação contra gripe, em relação ao grupo de controle.

5. Melhora o sono

Os exercícios do Mindfulness ajudam as crianças no combate à insônia. Com mais controle e calma durante o dia, elas ficarão mais relaxadas à noite, contribuindo para a qualidade do seu sono.

Em pleno desenvolvimento, as crianças têm muito a ganhar com a prática nas escolas, além de desenvolverem bons hábitos, se tornando mais confiantes e felizes.

Se interessou? Conheça o curso de Mindfulness da Escola Vereda e veja como a prática tem contribuído para o desenvolvimento dos estudantes.

