Cidade já tem opções para curtir feriado e passeios diários

A quarentena não acabou e a pandemia de Covid 19 se mantém como um perigo real. Basta dizer que, nas últimas 24h foram registrados cerca de 3 mil novos casos da doença na cidade, que já totaliza mais de 300 mil registros e 11 mil mortes desde março. Vale ainda ressalvar que a estimativa da Prefeitura é que o número de pessoas que já tiveram o vírus seja muito maior, ultrapassando 1 milhão e 300 mil habitantes da capital. Mas, não só o comércio vem sendo liberado, como também atividades de lazer e atividades físicas, desde que sem contato entre os participantes. E muitos moradores de todos os bairros – que estejam em isolamento social ou não – precisam sair para descontrair, relaxar, praticar atividades físicas, desde que com segurança e sem colocar outras pessoas em risco.

Como isso é possível? A primeira regra é manter o distanciamento de outras pessoas, usar máscaras, manter as mãos fora de objetos e mobiliário urbano, usar álcool em gel quando isso não for possível e lavar as mãos sempre que tiver a oportunidade.

Agora, o São Paulo Zona Sul indica um roteiro para atividades possíveis em todos os dias da semana.

Dias úteis:

– Todos os Clubes da Comunidade estão abertos, das 6h às 12h, mas apenas para atividades de caminhada. Esses clubes são gerenciados por entidades parceiras da Prefeitura, que deverão exigir máscaras e fazer medição de temperatura dos visitantes.

– Parque da Bicicleta – um recanto bem legal e gerenciado pela Secretaria Municipal de Esportes, que por enquanto está abrindo durante a semana, das 6h ao meio-dia apenas.

– Grandes parques da Zona Sul como Ibirapuera, Independência e Aclimação abrem diariamente, mas não aos finais de semana e feriados – como o próximo 7 de setembro. O Ibirapuera abre das 5h à meia noite, os outros dois das 6h às 20h. Nem todos os portões de acesso estão funcionando e, novamente, as máscaras são obrigatórias. Esportes coletivos, bolas, playground e equipamentos de ginástica continuam inacessíveis, bem como a Marquise do Ibirapuera, para evitar aglomerações.

Sábados, domingos e feriados:

– Zoo, Zoo Safari e Botânico – Dois redutos de muito verde e paz estão recebendo até 50% do público inclusive aos finais de semana. Mas, vale lembrar, além de cobrar ingresso esses parques ainda têm controle da entrada e filas têm sido registradas. Outra observação importante, para quem for de carro, é que só há possibilidade de parar em estacionamentos particulares.

Domingos e feriados

– Ciclofaixa de lazer – também é obrigatório o uso de máscaras para pedalar aos domingos e feriados na Ciclofaixa de lazer montada em avenidas da cidade – o uso é gratuito e livre, mas mantenha o distanciamento e proteja-se.

A ciclofaixa opera aos domingos e feriados, das 7h às 16h, nos seguintes trechos: Av. Paulista / Jabaquara; Av. Paulista / Centro; Jabaquara / Parque Ibirapuera; Parque Ibirapuera / Av. Sumaré; Parque Ibirapuera / Parque do Povo; Parque do Povo / Parque Villa Lobos; Parque do Chuvisco / Parque do Povo; Zona Norte; Zona Leste.

Confira em nosso site – jornalzonasul.com.br – os links para mais informações de cada um desses espaços: endereços, horários detalhados de funcionamento, valores de ingresso etc.