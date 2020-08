Ciclovia da Domingos de Morais ainda não tem conexão com Jabaquara

As obras da Ciclovia Domingos de Morais estão bem avançadas e, em vários trechos, já é possível ver ciclistas usando as pistas no canteiro central da via. Mas, a previsão de conclusão para 31 de julho não se efetivou e ainda há obras ao longo da via, entre a Avenida Lins de Vasconcelos e a região da estação Santa Cruz do metrô.

Outra coisa vem chamando a atenção de cicloativistas que há tempos reivindicam a conclusão da obra: entre a Rua Pedro de Toledo e a Alameda das Boninas, onde a ciclovia deveria se encontrar com a pista já existente da chamada Ciclovia Jabaquara, não há sinal de obras – nem para fazer uma pista segregada, ou seja, separada e protegida da pista para veículos automotores,-nem para pista apenas sinalizada no solo.

Procurada, a Companhia de Engenharia de Tráfego informou que os prazos e características de implantação do projeto, nesse momento, cabem ao executor, ou seja, o Colégio Marista Arquidiocesano. A obra vem sendo executada pelo colégio, com projeto aprovado e acompanhado pelos técnicos da Prefeitura, por conta de legislação que exige de pólos geradores de tráfego que ofereçam contrapartidas à fluidez e projetos viários na cidade. No caso, o Colégio, que tem cerca de 3 mil alunos e impacta o trânsito local, ficou responsável pelos custos de implantação da ciclovia.

A Ciclovia da Domingos de Morais está projetada há anos, mas por conta das obras de expansão da linha 5 – Lilás, do metrô, precisou ser adiada. Isso porque o canteiro do metrô ocupou parte das pistas na via, estreitando-a e impedindo a construção de ciclovia segregada.

Depois, houve demora na aprovação do projeto, que precisou ser readequado e só no início desse ano passou a ser executado, com previsão de conclusão em 100 dias.

Pandemia e chuvas em março podem ter atrasado a obra, mas o jornal São Paulo Zona Sul, a pedido de leitores, vem acompanhando a execução e questionando detalhes como características da ciclovia no trecho em frente ao próprio Colégio Marista e dali até a Alameda das Boninas.

No início de julho, o Colégio havia informado que a obra se concentrava apenas entre a Lins de Vasconcelos e Rua Sena Madureira. Mas não explicou como os demais trechos serão traçados para fazer a interligação.

“A obra se concentra entre a Av. Lins de Vasconcellos e a Rua Sena Madureira, portanto não haverá intervenções no canteiro em frente ao Shopping Santa Cruz. Nenhuma espécie de árvore será retirada”, apontava a nota enviada pelo Colégio.

O Arquidiocesano também informou que a CET estaria acompanhando a implantação da faixa de rolamento da ciclovia na largura prevista.

Paralelamente, já foi retomada a Ciclofaixa de Lazer, em 19 de julho e o Corredor Domingos de Morais, Jabaquara, Vergueiro, onde há obras da nova ciclovia, está incluído no trajeto.

Plano Cicloviário

O novo Plano Cicloviário da cidade de São Paulo prevê 173 quilômetros de novas conexões (integração da malha) e 310 quilômetros de reformas e melhorias em estruturas já existentes, sendo que 41 já foram entregues e outros 92 estão em obras, segundo a Prefeitura, mas muitos ativistas e ciclistas duvidam que a meta será atingida.

Entre as promessas, há novas pistas exclusivas para bikes previstas na rua Luís Góis, corredor formado pelas avenidas Prof. Abraão de Moraes/Ricardo Jafet, além de conexão da Avenida Bosque da Saúde com a ciclofaixa da Avenida Jabaquara.