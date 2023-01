Ciclofaixas de lazer voltam

Quer pedalar para se divertir, com a família toda? A Prefeitura anuncioiu que volta a ser ativada nesse domingo, dia 15, a Ciclofaixa de Lazer na cidade. Esta será a primeira ativação de 2023, já que a Ciclofaixa de Lazer foi suspensa no dia 1º, em razão da festa de Réveillon, e no último domingo, dia 8, em razão da 2ª fase da Fuvest.

As ciclofaixas de lazer foram ativadas pela primeira vez em 2009 e, atualmente, a CET realiza a ativação dos 114 km do percurso, aos domingos e feriados, das 7h às 16h.

Agentes da CET estarão nos principais cruzamentos e percorrerão os trechos para verificar as condições e segurança da estrutura. Vale lembrar que as ciclofaixas de lazer são segregadas do tráfego por elementos de canalização temporários como cones, cavaletes e super cones.

Durante dez anos, a Ciclofaixa contou com patrocínio de uma instituição bancária que acabou por não demonstrar interesse em renovar. Depois, de junho de 2020 a junho de 2022, a Ciclofaixa teve sua operação financiada pelo patrocínio de um aplicativo de caronas.

Mas, ao final, a empresa também não renovou contrato com a Prefeitura. Uma nova empresa celebrou parceria, mas por falhas na operação o contrato foi encerrado em outubro passado.

De lá para cá, são apenas os agentes da CET que coordenam a operação, percorrendo os trechos.

Rotas

Veja abaixo os trechos da Ciclofaixa de Lazer:

PAULISTA / CENTRO / JABAQUARA / PQ. IBIRAPUERA

1) Trecho Paulista / Jabaquara – 18.852 metros

2) Trecho Paulista / Centro – 16.204 metros

3) Trecho Jabaquara / Pq. Ibirapuera – 10.252 metros

DISTÂNCIA TOTAL – 45.308 METROS

PQ. IBIRAPUERA / SUMARÉ / PQ. DO POVO / PQ. VILLA LOBOS / PQ. DO CHUVISCO

4) Trecho Pq. Ibirapuera / Sumaré – 8.542 metros

5) Trecho Pq. Ibirapuera / Pq. do Povo – 7.902 metros

6) Trecho Pq. do Povo / Pq. Villa Lobos – 15.018 metros

7) Trecho Pq. Do Chuvisco / Pq. do Povo – 13.488 metros

DISTÂNCIA TOTAL – 44.950 METROS

ZONA NORTE

8) Trecho Zona Norte – 8.316 metros

DISTÂNCIA TOTAL – 8.316 METROS

ZONA LESTE

9) Trecho Zona Leste – 19.104 metros

DISTÂNCIA TOTAL – 19.104 METROS

DISTÂNCIA TOTAL DOS TRECHOS E LOTES – 117.678 metros

A Prefeitura orienta a manter distância segura dos demais ciclistas e manter hábitos de higiene e prevenção de saúde.