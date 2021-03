Ciclofaixas de lazer estão suspensas por tempo indeterminado

As ciclofaixas de lazer estão suspensas em toda a cidade, a partir desse domingo, 28 de março, por tempo indeterminado. A suspensão é uma das medidas para tentar conter o avanço da Covid na cidade e visa a manter os paulistanos em suas casas.

As ciclofaixas ficaram inativas por mais de um ano por conta da falta de patrocínio, depois que o Banco Bradesco desistiu de bancar a iniciativa após dez anos de contrato. Foram retomadas durante a pandemia, em julho de 2020, com a alegação de que seria uma forma de a população voltar a respirar e praticar atividades ao lar livre durante a pandemia.

Na época, a Prefeitura anunciou que seria “mais uma etapa de retomada das atividades na cidade em meio à pandemia de Covid-19” e que “a reativação se somará aos esforços da Prefeitura para oferecer condições seguras tanto de mobilidade quanto de lazer nesse momento de flexibilização da quarentena, sempre em conformidade com as orientações das autoridades de saúde pública”.

No entanto, com o recente agravamento da doença a determinação mudou.

A Ciclofaixa de Lazer estava operando nos mesmos trechos e horários de antes. O uso de máscaras era obrigatório aos ciclistas, que também eram orientados a manter distância dos demais, não compartilhar garrafas de água ou alimentos e a, sempre que possível, higienizar as mãos.

Agora, com todos os parques da cidade fechado, as ciclofaixas eram uma das poucas alternativas de lazer aos finais de semana, mas a Fase Emergencial tem como objetivo incentivar as pessoas a saírem de suas casas.