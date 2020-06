Ciclofaixa de lazer volta em julho, com patrocínio da Uber

Até recentemente, a Prefeitura e o Governo do Estado vinham insistindo para que, quem pudesse, ficasse em casa. Até os parques públicos foram fechados e a Praça do Por do Sol, em Pinheiros, cercada por tapumes para evitar aglomerações, mesmo em se tratando de espaços abertos.

Ainda não se sabe quando os parques paulistanos vão reabrir. A Prefeitura e o Governo de São Paulo estão desenvolvendo e divulgando as etapas de reabertura do comércio, enquanto muitos paulistanos têm questionado porque os parques, que são ambientes abertos, não têm sequer previsão de voltar a receber visitantes.

Mas, essa semana, foi divulgada da reativação das ciclofaixas de lazer, com patrocínio da empresa responsável pelos aplicativos de transportes e entregas Uber. A negociação vem desde o início do ano.

As ciclofaixas de lazer foram desativadas em agosto do ano passado, quando o banco que patrocinava a organização, segurança e sinalização delas desistiu, depois de dez anos, de estender o contrato.

Nessa quarta-feira, 10, a Prefeitura anunciou que as ciclofaixas voltam a ser montadas na cidade a partir de 19 de julho.

Na região centro-sul da cidade haverá um corredor interligando a região central, a Avenida Paulista, o Jabaquara e o Parque do Ibirapuera, num total de 45 quilômetros.

Também será montada ciclofaixa de lazer com 45 quilômetros ligando o Parque do Chuvisco, no Jabaquara, o Parque do Ibirapuera, o bairro do Sumaré, o Parque do Povo e o Parque Vila Lobos.

No total, em toda cidade, serão 117 km de ciclovia e a parceria deve se estender por um ano, podendo ter renovação.

A Prefeitura garante que as condições de segurança exigidas para os ciclistas serão cumpridas pela Uber, além de medidas de proteção e higiene para a equipe de operação.

“A Uber vai investir R$ 11,5 milhões para cuidar das ciclofaixas, informou o prefeito Bruno Covas. “A área da Saúde já deu o okay. Não há problema nenhum por causa da pandemia e essas ciclofaixas, que estavam desativadas desde o ano passado voltam a operar por conta dessa parceria que a Prefeitura assinou com a Uber”, disse Covas.

A Prefeitura ainda informou que a retomada das ciclofaixas se unem aos esforços para oferecer condições seguras tanto de mobilidade quanto de lazer nesse momento de abertura gradual das atividades da cidade. Pondera, entretanto, que a data poderá ser revista caso haja necessidade de readequação do plano de abertura da cidade.

“A bicicleta é o modal mais seguro para evitar a disseminação da Covid-19. A Organização Mundial da Saúde recomenda que, sempre que possível, nos deslocamentos mais curtos, a população deve privilegiar caminhadas e deslocamento por bicicleta. A Prefeitura está oferecendo com apoio da Uber a volta da ciclofaixa de lazer, que é um importante e seguro circuito para a população” , afirma Édson Caram, secretário municipal de Mobilidade e Transportes.

“Após o período de isolamento necessário, acreditamos que a ciclofaixa terá um papel-chave na recuperação de São Paulo. A expectativa da Uber é a de que a ciclofaixa possa ir além do papel que tinha até então e se transforme na porta de entrada do paulistano para novas formas de mobilidade e sirva de estímulo para as pessoas mudarem hábitos, ajudando a reduzir o congestionamento e a poluição, que são duas peças do cotidiano que ninguém sente saudade”, afirma Claudia Woods, diretora geral da Uber no Brasil.

Veja os trechos contemplados com a Ciclofaixa de Lazer:

PAULISTA / CENTRO / JABAQUARA / PQ. IBIRAPUERA

1) Trecho Paulista / Jabaquara – 18.852 metros

2) Trecho Paulista / Centro – 16.204 metros

3) Trecho Jabaquara / Pq. Ibirapuera – 10.252 metros

DISTÂNCIA TOTAL – 45.308 METROS

PQ. IBIRAPUERA / SUMARÉ / PQ. DO POVO / PQ. VILLA LOBOS / PQ. DO CHUVISCO

4) Trecho Pq. Ibirapuera / Sumaré – 8.542 metros

5) Trecho Pq. Ibirapuera / Pq. do Povo – 7.902 metros

6) Trecho Pq. do Povo / Pq. Villa Lobos – 15.018 metros

7) Trecho Pq. Do Chuvisco / Pq. do Povo – 13.488 metros

DISTÂNCIA TOTAL – 44.950 METROS

ZONA NORTE

8) Trecho Zona Norte – 8.316 metros

DISTÂNCIA TOTAL – 8.316 METROS

ZONA LESTE

9) Trecho Zona Leste – 19.104 metros

DISTÂNCIA TOTAL – 19.104 METROS

DISTÂNCIA TOTAL DOS TRECHOS E LOTES – 117.678 metros