Ciclofaixa de lazer foi retomada aos domingos

Desde o dia 19, já estão de volta as ciclofaixas de lazer, que estavam desativadas desde agosto do ano passado, quando o antigo patrocinador do projeto desistiu de manter contrato com a Prefeitura.

A ciclofaixa, bastante movimentada na região de Vila Mariana e Saúde, é uma atividade de lazer e prática de atividade física, que se torna nesse momento um alento para muitas pessoas que querem sair de casa em segurança. A Prefeitura diz que marca mais uma etapa da retomada de atividades na cidade em meio à pandemia.

A ciclofaixa, entretanto, passa por alguns parques, externamente, que ainda não estão abertos, como o do Chuvisco e o da Conceição (Lina e Paulo Raia).

A retomada só foi possível por conta de um novo patrocínio, do aplicativo Uber. A operação acontece nos mesmos trechos e horários de antes (veja abaixo). Segundo a Prefeitura, a empresa também oferece aos usuários todas as condições de segurança exigidas pelo Poder Público e a sinalização será complementada com mensagens de prevenção ao novo coronavírus.

Orientações:

– O uso de máscara é obrigatório a todos, inclusive durante a prática de exercício físico

– Mantenha distância segura dos demais ciclistas

– Não compartilhe garrafas de água ou alimentos

– Sempre que possível, lave as mãos ou as higienize com álcool gel

– Em casa, tome banho e higienize suas roupas e seus equipamentos

A ciclofaixa opera aos domingos e feriados, das 7h às 16h, nos seguintes trechos:

-Av. Paulista / Jabaquara

– Av. Paulista / Centro

– Jabaquara / Parque Ibirapuera

– Parque Ibirapuera / Av. Sumaré

– Parque Ibirapuera / Parque do Povo

– Parque do Povo / Parque Villa Lobos

– Parque do Chuvisco / Parque do Povo

– Zona Norte

– Zona Leste