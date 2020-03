CIC Imigrantes está fechado temporariamente

Em função da pandemia do coronavírus, como forma de preservar a saúde da população, o atendimento das 17 unidades do Centro de Integração da Cidadania (CIC) está suspenso a desde o dia 23 de março (segunda-feira) até 30 de abril. A medida é necessária para reduzir o risco de contágio dos usuários e funcionários. Uma das unidades fica junto ao Parque do Estado – o CIC Imigrantes, no Jabaquara.

Em todo o Estado, desde terça-feira (24), vigora uma quarentena de 15 dias. Nesse período, devem funcionar apenas serviços essenciais de alimentação, abastecimento, saúde, bancos, limpeza e segurança.

O Centro de Integração da Cidadania é um programa da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. Nas 17 unidades do CIC, localizadas preferencialmente em regiões de grande vulnerabilidade social, a população tem acesso a serviços de emissão de documentos, cursos profissionalizantes, casamentos comunitários, núcleo de mediação de conflitos, orientação ao consumidor pelo Procon-SP, além de acesso à justiça gratuita por meio da Defensoria Pública.

Muitos buscam apoio ali para conseguir acesso a testes de paternidade gratuito, em mutirões realizados periodicamente.

Atualmente há também unidades em Cajamar, Campinas, Casa da Cidadania, Feitiço da Vila, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Grajaú, Guarulhos, Jundiaí, Leste, Norte, Oeste, Sul, Pirapora do Bom Jesus, Laranjal Paulista e São Vicente.