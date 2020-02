Chuvas provocam caos na cidade. Rodízio está suspenso

Vários pontos de alagamento por toda cidade, linhas da CPTM paralisadas (linhas 8 e 9), rodízio suspenso, 127 pontos de alagamento – a maioria deles intransitável. Esse é o cenário da manhã dessa segunda-feira na capital paulista. Toda a cidade foi atingida por fortes chuvas na madrugada, que continuam a cair em vários bairros.

A precipitação média na cidade superou os 60mm e na zona sul foi ainda mais intensa, superando 73 mm nas subprefeituras Vila Mariana, Jabaquara e Santo Amaro.

No momento, há 85 pontos de alagamento ainda ativos e apenas 19 deles são transitáveis – 66, portanto, intransitáveis.

Autoridades públicas em nível estadual e municipal orientam as pessoas a permanecerem em casa, já que há chance de não conseguirem chegar aos destinos, seja por falta de transporte público, excesso de trânsito ou por pontos de alagamento em vários pontos. Sem falar no risco de circular pelas ruas e ser levado por enxurradas.

A EMTU, que opera as linhas intermunicipais de ônibus. informa que devido às fortes chuvas desta madrugada, a operação dos ônibus metropolitanos está comprometida em diversas regiões, com dificuldade de circulação dos veículos e atrasos por causa dos alagamentos nas vias. Consulte a situação da sua linha em tempo real pelo App EMTU.

O metrô opera normalmente, mas sem conexão com a linha 9 – Esmeralda.

Gerenciamento de emergências

Por volta de meia noite e meia, o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura soltou nota indicando que “a madrugada de segunda-feira (10) inicia com tempo instável e temperatura em lento declínio. Imagens recentes de radar e satélite meteorológico registram áreas de instabilidades fracas com pontos isolados de até moderada intensidade atuando na Capital Paulista, no decorrer das próximas horas há potencial para chuva significativa com potencial para formação de alagamentos. Os termômetros localizados nas estações meteorológicas do CGE apontam a temperatura média de 21°C”.

Duas horas depois, os pontos de alagamento em diversas suprefeituras já eram indicados. O mais recente boletim indica Estado de Alerta na Marginal Tietê, Perus e Itaim Paulista, com transbordamento do Rio Tietê junto a Ponte do Piqueri no sentido Castelo Branco/Ayrton Sena. Intransitável.

A Subprefeitura do Ipiranga segue em estado de alerta desde às 02h15, com transbordamento do córrego Ipiranga na Av. Professor Abraão de Morais x Rua Francisco Tapajós.

A Marginal Pinheiros está também em alerta desde a madrugada, com transbordamento do Rio Pinheiros. Av. Marginal Pinheiros junto a Ponte Cidade Universitária e Ponte do Jaguaré.

No Campo Limpo, houve transbordamento do Córrego Morro do S na rua Joaquim Nunes Teixeira. Na Cidade Ademar, transbordamento do Córrego Zavuvus na Praça Tuney Arantes

De acordo com o CGE, as próximas horas prosseguem com tempo instável e com chuvas intermitentes de até forte intensidade.

Até agora, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento de emergências com mais de 700 ocorrências:

Enchentes 546

Desabamentos/ desmoronamento: 88

Quedas de árvores: 97

Na região do Jabaquara, houve um desabamento de muro durante a madrugada, em área particular. A Defesa Civil vai visitar o local onde quatro imóveis precisaram ser interditados. A ocorrência foi na Travessa dos Colonos, Jardim Lourdes.

Rodízio e zona azul

A Secretaria Municipal de Transportes informa que o Rodízio Municipal de Veículos está suspenso para carros e caminhões, nesta segunda-feira (10), o dia todo, devido às fortes chuvas que atingiram a Capital e Região Metropolitana.

Todo efetivo da CET está em campo para auxiliar motoristas e organizar o trânsito. A Zona Azul não está liberada hoje.

Não estão liberadas as demais restrições existentes na cidade: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF).

O motorista deve prestar atenção, pois as faixas exclusivas de ônibus e os corredores de ônibus não foram liberados.

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue 156 ou acesse Portal 156. Atende 24 horas por dia. https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos