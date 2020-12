Chuva forte deixa estragos na Vila Mariana

Foto: Reprodução Globo News

Dois dias de chuvas fortes, alagamentos e quedas de árvores. Depois de um novembro mais seco que o habitual, o último dia do mês e mais esse início de dezembro trouxeram não só muita chuva como também estragos e problemas para a região.

Nos dois dias, houve registros de queda de energia e em alguns bairros o serviço demorou a ser retomado. “Moro na Cidade Vargas e caiu a energia ontem (30/11) por volta das 16:30 e só voltou hoje (01/12) as 04:30. Não sei o que acontece com essa Enel. Nunca no tempo da Eletropaulo ficamos tanto tempo sem energia. Não pode mais chover”, comentou o leitor Fábio.

A concessionária Enel, em nota, alega que houve muitas quedas de árvore e alagamento que não apenas explicam a queda do fornecimento mas também a dificuldade de as equipes chegaram aos locais em que foram necessários reparos.

A Vila Mariana e o Ipiranga sofreram especialmente nessa terça, com queda de granizo e temporal intenso e curto.

Árvores

Uma árvore caiu sobre um carro na Rua Tirso Martins, deixando quatro vítimas, presas nas ferragens, conforme informações do Corpo de Bombeiros. Uma delas não resistiu.

Na Rua Bom Pastor, outra queda de árvore deixou duas vitimas presas dentro do carro, por conta de fio energizado gerando riscos.

Também na Rua Santa Cruz, houve outra queda de árvore sobre um carro onde estavam duas pessoas, mas elas não se feriram.

Até agora, o Corpo de Bombeiros registrou 4 demandas sobre pontos de enchente ( Moema, Carapicuíba, Ipiranga e Moema), Desabamento: 01 ( Santo André ), Queda de árvores / iminência: 63 (Vila Mariana, Ipiranga, Jabaquara, Cidade Ademar).

Helicóptero Águia O Centro de Gerenciamento de Emergências de São Paulo anunciou transbordamento do Córrego Leonor Kaupa, Zona Sudeste, no encontro da Avenida Professor Abraão de Morais com rua General Chagas Santos, das 15h40 às 15h58

Moradores da Vila Mariana registraram cenas impressionantes por conta do volume da chuva e da necessidade de resgate. O Colégio Arquidiocesano, na Vila Mariana, serviu de campo de pouso para um helicóptero da Polícia Militar, como registrou a moradora Luiza Camolesi.

Próximos dias

As últimas simulações dos modelos de previsão seguem indicando que a semana deve transcorrer com temporais localizados sobre o estado paulista, o que inclui a Capital e RMSP. Essa condição eleva o potencial para escorregamentos de encostas em áreas de risco.

Na quarta-feira (02) o cenário atmosférico não muda. Madrugada com céu nublado e termômetros em torno dos 20°C, gerando sensação de abafamento. A partir da tarde retornam as condições para a ocorrência de novos temporais sobre a Capital e cidades vizinhas da Grande São Paulo. São esperadas chuvas com até forte intensidade, que virão acompanhadas de trovoadas, raios e eventualmente rajadas de vento e queda de granizo. A temperatura máxima atinge os 28°C e os percentuais mínimos de umidade se mantêm acima dos 47%.

A quinta-feira (03) segue o padrão dos dias anteriores. Madrugada ainda quente com termômetros na casa dos 20°C e amanhecer com sol entre muitas nuvens. A temperatura máxima se eleva um pouco mais ao longo do dia e se aproxima dos 30°C nas horas de maior aquecimento, enquanto as taxas de umidade do ar variam entre 40% e 90%. As pancadas de chuva retornam entre a tarde e à noite com intensidade moderada a forte aumentando ainda mais o risco de novos alagamentos e escorregamentos de terra em decorrência do solo encharcado pelas chuvas no decorrer da semana.