Charmoso Pizza Bar já agenda reservas para o Dia dos Pais

Em tempos de quarentena, algumas pequenas alegrias e valorização de momentos especiais ganham ainda mais importância e ficarão para sempre na memória. Com o Dia dos Pais, pode ser assim, é o que acredita a equipe da GattoFiga Pizza Bar, na Rua Luís Góis.

O casarão de esquina, cheio de charme, aromas e ambiente encantador, reabre nesse sábado, 8 de agosto para atender presencialmente o público, seguindo todos os protocolos de segurança e saúde. E também tem mantido a entrega das especialíssimas pizzas napoletanas com sabores originais e super caprichados – um verdadeiro mimo para qualquer ocasião.

Para o Dia dos Pais, já estão sendo aceitas reservas para que a noite seja efetivamente uma experiência especial e segura para todos, saboreando entradas, pizzas napoletanas, sobremesas, drinks ou vinhos…

Quem preferir, pode pedir a entrega em casa das napoletanas, feitas com massa fermentada artesanalmente por até 72 horas, molho de tomate italiano San Marzano, queijos Fior di Latte e assadas em forno elétrico. São a opção perfeita tanto para quem está passando a quarentena em família quanto para aqueles que querem encomendar uma supresa para o pai que não vê há tempos, separados pela quarentena…

As reservas podem ser feitas e as pizzas encomendadas por aplicativos de entrega, pelo WhatsApp (11) 5587-1360 .

Promoção Dia dos Pais

Na promoção que a casa idealizou para o Dia dos Pais, na compra de duas Pizzas, a GattoFiga oferece uma terceira de presente, a ser escolhida entre os sabores:

– Marinara (Molho de tomate, Alho, Orégano e Azeite de Oliva Extra Virgem),

– Verdi (Pesto de Manjericão, Abobrinha, Fior Di Latte , Pimenta Dedo de Moça, Alho, Alecrim e Tomilho),

– Gatto Vegano (Molho de Tomate, Tomatinho, Abobrinha, Miolo de Alcachofra, Alecrim, Tomilho e Azeitona Preta),

– Margherita (Molho de Tomate, Fior Di Latte e Manjericão);

– Calabresa (Molho de Tomate, Fior Di Latte, Calabresa Artesanal, Erva-Doce e Azeitona Preta).

A promoção vale para sábado (8) e domingo (9), no salão e em pedidos por fone ou WhatsApp – só não vale para os pedidos feitos por aplicativos.

O cardápio completo, para escolha dos demais sabores e também com as opções de entrada e sobremesas – todas igualmente deliciosas. Há crostinis, burrata, tábua de frios com tomatinhos confitados, mini calzones entre as pedidas de entradas. Para sobremesa, vale muito para tornar a noite ainda mais doce e especial pedir pelos canollis (nutella, creme ou ricota com pistache e raspas de limão), panna cotta ou tiramisú.

Viva essa experiência

Não por acaso, a GattoFiga adotou, como slogan, a frase “Viva essa Experiência”. Agora, com a pandemia e a quarentena, ganha ainda mais força a proposta de vivenciar com intensidade cada momento, valorizar encontros e sabores.

A partir de 8 de agosto, a Casa estará aberta das 17h30 às 22h00, somente na área interna, conforme protocolo da Prefeitura. E, por conta da restrição de lugares, a GattoFiga vai trabalhar com reservas.

O imóvel charmoso, de tijolinhos à vista, luminárias em estilo retrô que se harmonizam com as janelas de madeira, ganha ainda mais destaque com o som ambiente que destaca o jazz na playlist (disponível no Spotify!). Flores, velas e talheres com louças sofisticados completam o cenário de dentro e fora da casa, que conta com mesinhas na calçada. Prepare-se para viver essa experiência.

A GattoFigga fica na Rua Luís Gois, 1.625 – Esquina com Rua das Rosas, na divisa entre Mirandópolis e Vila Clementino. Siga ainda @gattofigapizzabar nas redes sociais para se deliciar, diariamente, com as imagens da casa e seus sabores…