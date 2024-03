Chaplin Restaurante celebra 60 anos

Dia da Mulher é primeira promoção de 2024

Nessa sexta-feira, 8 de março, mulheres merecem todas as homenagens e muito reconhecimento. Pensando nisso, o tradicional Restaurante e Pizzaria Chaplin preparou uma surpresa especial para as clientes. Elas serão recebidas com uma taça de espumante e ainda ganharão brindes de estabelecimentos parceiros da região.

“Estamos radiantes em celebrar o Dia da Mulher, uma data que não apenas reconhece as conquistas, mas também celebra o seu papel vital em nossas vidas”, diz Myrian Marquez, que comanda a casa ao lado de Eduardo Marquez, filho de um dos fundadores, e do sócio Javier Merino. “Será uma experiência memorável. No coração do nosso restaurante, preparamos um ambiente acolhedor e elegante, onde cada detalhe foi pensado para homenagear a beleza e a graça feminina”, conclui.

A celebração do Dia da Mulher vai ser apenas o primeiro passo em uma jornada ao longo do ano para celebrar os 60 anos do restaurante.

Muito tradicional e movimentado, o Chaplin tem na qualidade dos pratos e na diversidade do cardápio seus principais ingredientes de sucesso. A casa ainda mantém vários aspectos que indicam sua história, o respeito à clientela mais fiel.

Dos garçons e equipe com longo trajetória no restaurante à decoração que mantém sua elegância e decoração típica paulistana.

No cardápio, pratos bem conhecidos do público da capital a base de carnes, peixes, frangos, além de massas, saladas, sopas e pizzas.

Símbolos da culinária da cidade que estavam se perdendo em muitos restaurantes, permanecem ali. É o caso do Pintado da Brasa ou o Filé a Parmigiana. Outros clássicos estão na lista também, como a feijoada, servida na quarta em menu executivo e aos sábados, completa.

O “Filet à Cubana”, os Medalhões e Escalopes, o “Filet à Francesa”, o “Filet de Pescada ao molho de Camarões”, o “Bacalhau ao Forno” ou a “Gomes de Sá”, o “Salmão a Belle Meunière”, são servidos em qualquer dia da semana.

Destaque para massas feitas no capricho, com fabricação própria. Entre as opções, a “Lasanha ao Forno”, o Canelone, o Ravioli, o Nhoque de Batata, até o Tortelle de Alcachofra e o Fardelle de nozes.

As pizzas são uma história à parte: massa crocante, coberturas especiais e tradicionais… Vale muito a pena conferir.

Histórico

Inaugurado em 1964, o Restaurante e Pizzaria Chaplin é um lugar descontraído e repleto de tradição. O ambiente, traz o clima aconchegante das cantinas paulistanas, com uma doce lembrança e memória familiar. O personagem da casa é Charles Chaplin.

Suas fotos, e as da cidade de São Paulo do início do século passado, estão espalhadas pelas paredes de madeira.

Faça sua RESERVA através do nosso telefone: (11) 5079-9466. Endereço: Rua Luis Góis, 1231 – Vila Mariana. Site: restaurantechaplin.com.br. Nas redes sociais, acesse: @restauranteepizzariachaplin/.