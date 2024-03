Chácara Inglesa tem obras para impedir alagamentos

Quem passa pela região da Chácara Inglesa já deve ter percebido: há interdições e obras em andamento. São projetos para impedir pontos de alagamento na região.

Durante a visita que o prefeito Ricardo Nunes fez esta semana à região, as obras de drenagem executadas na Rua Correia de Lemos, 700, estavam no roteiro. Segundo a prefeitura, a iniciativa faz parte das intervenções do programa Prefeitura Presente na Vila Mariana.

“Aqui era um local com um grande volume de alagamentos. Nós estamos fazendo várias obras dessas em todas as regiões da cidade e essa é uma delas”, explicou o prefeito Ricardo Nunes. “A gente conclui essa obra em março e esse será mais um local sem alagamentos na cidade”, completou o prefeito.

A obra altera a drenagem subterrânea do local, alargando os canos por onde a água pluvial passa e eliminando um afunilamento identificado pelos técnicos. Desde que os trabalhos começaram, não ocorreram novos relatos de enchentes.

Os trabalhos executados pela Prefeitura de São Paulo nas galerias trarão mais conforto e segurança às famílias que moram no local, seus bens e suas casas. Somente no trecho da obra há quatro condomínios residenciais, dois mercadinhos e cerca de 21 casas.

O impacto positivo não é apenas exclusividade dos moradores, e, sim, de todos os frequentadores da região, sendo que a Rua Correia de Lemos liga a Rua Caramuru (próxima a Av. Jabaquara) com a Rua Guiratinga (próxima a Av. Prof Abrão de Morais).

Complexo viário Cebolinha

Ainda durante o programa Prefeitura Presente na Vila Mariana, a agenda do prefeito incluiu uma vistoria às obras de recuperação estrutural do Complexo Viário João Jorge Saad, popularmente conhecido como Cebolinha.

Com um investimento municipal de R$ 5,1 milhões, as obras tiveram início em outubro de 2023 e estão previstas para serem concluídas em outubro deste ano.