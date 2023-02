Ceu Caminho do Mar tem curso superior gratuito

Estão abertas as inscrições para o Vestibular anual 2023 da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). São 25.350 vagas para 9 cursos em 419 polos, de 366 municípios (capital, interior e litoral) do estado. Na cidade de São Paulo, são 4.680 vagas nos 52 polos presentes nos Centros Educacionais Unificados. Interessados têm até o dia 30 de março para efetuarem inscrição.

Os 9 cursos são gratuitos e oferecidos na modalidade semi-presencial. Para ingressar no processo seletivo o candidato deve escolher um entre os três eixos básicos. Após o primeiro ano de curso, o estudante indica uma entre as três habilitações do seu eixo:

Eixo de Licenciatura – Letras, Matemática e Pedagogia

Eixo de Computação – Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação

Eixo de Negócios e Produção – Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais.

Polos na cidade

Fazem parte da rede de polos da Univesp em São Paulo 52 CEUs. São eles: Água Azul, Alto Alegre, Alvarenga, Aricanduva, Azul Da Cor Do Mar, Butantã, Caminho Do Mar, Campo Limpo, Cantos do Amanhecer, Capão Redondo, Carrão, Casa Blanca, Cidade Dutra, Feitiço da Vila, Formosa, Freguesia do Ó, Guarapiranga, Heliópolis, Inácio Monteiro, Jaçanã, Jaguaré, Jambeiro, Jardim Paulistano, Lajeado, Meninos, Navegantes, Paraisópolis, Parelheiros, Parque Anhanguera, Parque Bristol, Parque Do Carmo, Parque Novo Mundo, Parque São Carlos, Parque Veredas, Paz, Pera Marmelo, Perus, Pinheirinho, Quinta do Sol, Rosa da China, São Mateus, São Pedro, São Rafael, Sapopemba, Tiquatira, Três Lagos, Uirapuru, Vila Atlantica, Vila Curuçá, Vila Do Sol e Vila Rubi.

Inscrições

As inscrições terminam no dia 30/03, às 23h59, e devem ser feitas pelo site: vestibular.univesp.br. A prova (objetiva e redação) ocorrerá no dia 28/05, às 13h, e os locais oficiais serão divulgados no dia 19/05. O início das aulas está previsto para o final de julho de 2023.

Para participar, não há limite de idade, basta ter concluído o ensino médio ou com o término previsto até o período da matrícula. No preenchimento da ficha de inscrição, os candidatos devem cumprir todas as etapas previstas, responder o questionário socioeconômico, indicar o CPF e seus dados pessoais. Também será possível, caso queiram, fornecer os números de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de 2020, 2021 e 2022, para que os resultados sejam considerados na prova objetiva e integrados à nota final.

Caso a nota do ENEM 2022 não seja divulgada até o dia 30/03, não valerá para esse processo seletivo. No vestibular, também haverá o Sistema de Pontuação Acrescida para Pretos, Pardos e Índios (PPI) e para alunos que estudaram o Ensino Médio em escolas públicas.

Acesse o edital e outras informações do curso: https://www.vunesp.com.br/UVSP2204

Acesse a portaria completa do Vestibular 2023: vestibular.univesp.br