CET vai divulgar trânsito em todas as vias da cidade

A partir dessa sexta, 3 de março, a Companhia de Engenharia de Tráfego passa a divulgar, por meio de parceria com o aplicativo de mobilidade Waze, informações de trânsito de todos os 20 mil km de vias existentes na cidade

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Mobilidade e Trânsito (SMT) e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), vai disponibilizar para a população, a partir desta sexta-feira (3/3), as informações de lentidão referentes a todas as ruas e avenidas da cidade. Dessa forma, a Companhia deixa de trabalhar a divulgação de indicadores de congestionamento baseados em um recorte das principais vias e corredores para apresentar ao público os números absolutos de lentidão identificados em todas as ruas e avenidas da capital. Trata-se de uma ampliação da transparência e da qualidade do serviço prestado aos cidadãos, possível a partir de um termo de cooperação entre a empresa municipal e o aplicativo de mobilidade Waze.

Atualmente, a CET trabalha com a divulgação de dois indicadores de trânsito. O primeiro, chamado Monitrans, é feito desde a década de 80 mediante a observação das rotas operacionais, dos postos avançados de campo, viaturas, agentes e câmeras de monitoramento; e o segundo, conhecido como Lentidão CET-Waze, foi adotado pela CET em meados de 2020, quando a empresa passou a utilizar o acesso ao banco de dados do aplicativo de mobilidade, graças à parceria estabelecida em 2016. Ambos os indicadores são resultados de análises feitas sobre a situação do trânsito nos principais corredores e vias da cidade, perfazendo um total de 868 km de ruas e avenidas.

Dessa forma, os índices apresentados até hoje não poderão ser comparados com os números de lentidão que passarão a ser divulgados pelos canais oficiais da Companhia a partir desta sexta-feira.

Vanguarda na medição e divulgação de informações sobre trânsito

A medição da lentidão do trânsito de São Paulo pela CET teve início na década de 1980. Desde então, o indicador (Monitrans) vem sendo utilizado não somente como parte das avaliações de desempenho e do planejamento da mobilidade para a cidade mas também como forma de comunicar a toda a população a situação do trânsito na capital.

Há décadas, a população paulistana pode se antecipar às condições do trânsito para planejar melhor suas viagens. A imprensa utiliza amplamente os indicadores divulgados pela Companhia desde os anos 1990 como forma de informar e prestar serviço.

As metodologias utilizadas para captação das lentidões nos principais corredores da cidade foram se desenvolvendo e consolidando ao longo do tempo, acompanhando as transformações da cidade e o surgimento de novas tecnologias. Os critérios e os recursos empregados para a obtenção dessas informações foram aprimorados.

Considerando o crescimento dinâmico da cidade, as alterações de uso e ocupação do solo, a formação de novos centros urbanos de prestação de serviços e comércios, a implantação de novas vias que promoveram alterações significativas na circulação, o aumento do número de viagens e o acréscimo da frota de veículos, a CET constatou a necessidade de acrescentar novos corredores à base de vias monitoradas conforme o tempo passava. Dos 250 km iniciais, a base de vias monitoradas foi crescendo até atingir, em 2010, os atuais 868 km de vias acompanhados pela Companhia.

Parceria entre CET e Waze

Em julho de 2016, a CET assinou com o Waze um Termo de Cooperação Técnica para Licença Cruzada de Conteúdo, por meio do programa Waze for Cities. Com a parceria, o Waze passou a monitorar todas as ruas da cidade e fornecer à CET acesso da Companhia ao portal Traffic View e ao banco de dados gerado a partir da utilização dos usuários. Em contrapartida, a CET fornece ao aplicativo as informações sobre eventos e bloqueios programados e significativos em tempo real.

A CET vem aprimorando a utilização das informações disponibilizadas pelo Waze. A primeira aplicação prática foi a possibilidade de interagir em tempo real no aplicativo para disponibilizar aos usuários informações sobre os bloqueios e desvios nas vias durante grandes eventos, como o Carnaval de rua.

A partir de 2020, com a pandemia e a queda dos congestionamentos pela cidade – por muito tempo, o indicador Monitrans registrou zero quilômetro de congestionamento -, a CET passou a trabalhar os dados do banco do Waze e aplicar sobre eles alguns filtros. Um dos filtros aplicados é o que garante que os dados extraídos são dos mesmos 868 km monitorados pela CET, desde 2010, para compor o indicador de lentidão Monitrans.

Assim, desde 2020, a CET divulga para a imprensa os índices de lentidão por meio do indicador CET-Waze, em uma planilha termal, com base nos 868 km monitorados pela Companhia.

Agora, as informações de lentidão serão divulgadas considerando a extração de dados referentes aos 20 mil km de vias existentes na cidade.

A Lentidão CET-Waze mostrou-se três vezes mais sensível que o índice Monitrans em razão da tecnologia do aplicativo e das informações captadas diretamente dos usuários, possibilitando a identificação de lentidões mesmo em ruas menos movimentadas.

Os dados de Lentidão CET-Waze com base nos 20 mil km de vias serão disponibilizados de segunda a sexta-feira, exceto feriados e emendas de feriados, das 6h às 20h. A informação estará acessível em: www.cetsp.com.br.