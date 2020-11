CET monitora trânsito no entorno de cemitérios no Dia de Finados

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito nas imediações de 39 cemitérios da cidade de São Paulo, na segunda-feira, (02/11), das 06h00 às 18h00, por ocasião do dia de Finados.

A Engenharia de Campo da CET realizará a montagem de bloqueios, alterações de sentido de circulação, orientação de trânsito, travessia de pedestres e operacionalização das particularidades de cada cemitério nas diversas regiões da Cidade de São Paulo. Nas proximidades dos cemitérios, a CET colocará cavaletes e cones, faixas de pano com informações de orientação do trânsito, além de canalizações de vagas próximas aos portões de entradas para proporcionar fluidez ao tráfego de veículos e segurança na travessia e circulação dos pedestres.

Vale ainda lembrar que o Rodízio Municipal de Veículos estará suspenso na segunda-feira (2/11), feriado de Finados, inclusive para veículos pesados (caminhões). Por conta do feriado, também estarão liberadas as demais restrições existentes na cidade: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF).

O serviço de estacionamento rotativo (Zona Azul) irá operar conforme sinalização existente. Os horários de ativação estão dispostos nas placas de regulamentação de cada local. Durante a pandemia está suspensa a cobrança de Zona Azul, em um raio de 300 metros do entorno de hospitais, ambulatórios, UBS, UPA, AMA, PS, dentre outros estabelecimentos de prestação de serviços de atendimento assistencial de urgência e emergência em saúde.

Alterações no Sistema Viário – 02/11

Região Central

Cemitérios da Consolação, Ordem Terceira do Carmo e dos Protestantes:

A Engenharia de Campo da CET vai ativar rotas operacionais no entorno dos cemitérios para remoção de quaisquer interferências, a fim de garantir condições segurança e fluidez no trânsito;

Zona Norte

Cemitérios Vila Nova Cachoeirinha, Santana (Chora Menino), do Tremembé, do Horto Florestal, Parque da Cantareira e Parque dos Pinheiros:

A Engenharia de Campo da CET vai ativar rotas operacionais no entorno dos cemitérios para remoção de quaisquer interferências, bem como, ativação de ponto fixo em apoio à travessia de pedestres, orientação e monitoramento quanto ao estacionamento de veículos, a fim de garantir condições segurança e fluidez no trânsito;

Cemitério da Freguesia do Ó:

A Engenharia de Campo da CET vai ativar rotas operacionais no entorno do cemitério para remoção de quaisquer interferências, bem como, ativação de ponto fixo em apoio à travessia de pedestres no cruzamento da Avenida Itaberaba X Rua Javuraú, orientação e monitoramento quanto ao estacionamento de veículos, a fim de garantir condições segurança e fluidez no trânsito;

Zona Leste

Cemitério São Pedro:

A Engenharia de Campo da CET vai ativar rotas operacionais no entorno do cemitério para remoção de quaisquer interferências, bem como, ativação de ponto fixo em apoio à travessia de pedestres, orientação e monitoramento quanto ao estacionamento de veículos, a fim de garantir condições segurança e fluidez no trânsito;

Interdição com cavaletes e reserva de vagas da Avenida Francisco Falconi, entre Rua Caetano Pimentel do Vabo e Avenida José da Nobrega Botelho.

Cemitério Vila Formosa I e II:

A Engenharia de Campo da CET vai ativar rotas operacionais no entorno dos cemitérios para remoção de quaisquer interferências, bem como, ativação de ponto fixo em apoio à travessia de pedestres, orientação e monitoramento quanto ao estacionamento de veículos, a fim de garantir condições segurança e fluidez no trânsito;

Interdição com cavaletes e reserva de vagas junto aos portões de entrada e nas proximidades dos pontos de transporte coletivos, com a finalidade de garantir a fluidez de tráfego.

Cemitérios de Itaquera e do Carmo:

A Engenharia de Campo da CET vai ativar rotas operacionais no entorno do cemitério para remoção de quaisquer interferências, bem como, ativação de ponto fixo em apoio à travessia de pedestres, orientação e monitoramento quanto ao estacionamento de veículos, a fim de garantir condições segurança e fluidez no trânsito;

Cemitério da Quarta Parada:

A Engenharia de Campo da CET vai ativar rotas operacionais no entorno do cemitério para remoção de quaisquer interferências, bem como, ativação de ponto fixo em apoio à travessia de pedestres, orientação e monitoramento quanto ao estacionamento de veículos, a fim de garantir condições segurança e fluidez no trânsito;

Interdição com cavaletes e reserva de vagas junto a Praça Edmundo Migliaccio e nos portões do cemitério além da orientação na travessia de pedestres no cruzamentos da Rua David Zeiger x Praça Edmundo Migliaccio.

Cemitérios da Saudade, da Penha e Lajeado:

A Engenharia de Campo da CET vai ativar rotas operacionais no entorno dos cemitérios para remoção de quaisquer interferências, bem como, ativação de ponto fixo em apoio à travessia de pedestres, orientação e monitoramento quanto ao estacionamento de veículos, a fim de garantir condições segurança e fluidez no trânsito;

Zona Sul

Cemitério Gethsêmani Morumbi:

A Engenharia de Campo da CET vai ativar rotas operacionais no entorno do cemitério para remoção de quaisquer interferências, bem como, ativação de ponto fixo em apoio à travessia de pedestres, orientação e monitoramento quanto ao estacionamento de veículos, a fim de garantir condições segurança e fluidez no trânsito;

Cemitério Congonhas:

A Engenharia de Campo da CET vai ativar rotas operacionais no entorno do cemitério para remoção de quaisquer interferências, bem como, ativação de ponto fixo em apoio à travessia de pedestres, orientação e monitoramento quanto ao estacionamento de veículos, a fim de garantir condições segurança e fluidez no trânsito;

Implantação de sentido único de circulação pela Avenida Ministro Álvaro de Souza Lima, entre a Avenida Manuel dos Reis Araújo e a Rua Dom Aguirre, além de operacionalização priorizando as atividades semafóricas, apoio a travessia de pedestres, agentes em pontos operacionais pela Rua Ministro Álvaro de Souza Lima e Rua Dom Aguirre com Avenida Doutor Melo Silva.

Cemitério Jardim São Luiz:

A Engenharia de Campo da CET vai ativar rotas operacionais no entorno do cemitério para remoção de quaisquer interferências, bem como, ativação de ponto fixo em apoio à travessia de pedestres, orientação e monitoramento quanto ao estacionamento de veículos, a fim de garantir condições segurança e fluidez no trânsito;

Interdição com cavaletes e reserva de vagas junto aos portões do cemitério e operacionalização dos cruzamentos: Rua Antônio de Sena X Rua Luís Antônio Verney e Rua Antônio Ramos Rosa X Rua Antônio de Sena;

Cemitério Parque dos Girassóis:

A Engenharia de Campo da CET vai ativar rotas operacionais no entorno do cemitério para remoção de quaisquer interferências, bem como, ativação de ponto fixo em apoio à travessia de pedestres, orientação e monitoramento quanto ao estacionamento de veículos, a fim de garantir condições segurança e fluidez no trânsito;

Reserva de vagas no acesso ao cemitério pela Avenida Sadamu Inoue, para evitar conflitos junto à entrada do cemitério.

Cemitério Parque das Cerejeiras:

A Engenharia de Campo da CET vai ativar rotas operacionais no entorno do cemitério para remoção de quaisquer interferências, bem como, ativação de ponto fixo em apoio à travessia de pedestres, orientação e monitoramento quanto ao estacionamento de veículos, a fim de garantir condições segurança e fluidez no trânsito;

Operação nos cruzamentos da Estrada do M’Boi Mirim com Rua Isabel de Oliveira. Montagem de canalização e reservas de vagas com cavaletes, ao longo das Ruas Isabel de Oliveira e dos Pinheiros.

Cemitérios Israelita Butantã, Israelita Vila Mariana, da Paz, Vila Mariana, Parelheiros, Campo Grande, Santo Amaro e Morumbi:

A Engenharia de Campo da CET vai ativar rotas operacionais no entorno dos cemitérios para remoção de quaisquer interferências, bem como, ativação de ponto fixo em apoio à travessia de pedestres, orientação e monitoramento quanto ao estacionamento de veículos, a fim de garantir condições segurança e fluidez no trânsito;

Zona Oeste

Cemitérios Araçá, Redentor, Santíssimo Sacramento:

A Engenharia de Campo da CET vai ativar rotas operacionais no entorno do cemitério para remoção de quaisquer interferências, bem como, ativação de ponto fixo em apoio à travessia de pedestres, orientação e monitoramento quanto ao estacionamento de veículos, a fim de garantir condições segurança e fluidez no trânsito;

Agente de Trânsito para operacionalização dos cruzamentos da Avenida Doutor Arnaldo x Rua Teodoro Sampaio e na Avenida Doutor Arnaldo (Extensão das bancas de flores).

Cemitério São Paulo:

A Engenharia de Campo da CET vai ativar rotas operacionais no entorno do cemitério para remoção de quaisquer interferências, bem como, ativação de ponto fixo em apoio à travessia de pedestres, orientação e monitoramento quanto ao estacionamento de veículos, a fim de garantir condições segurança e fluidez no trânsito;

Uma canalização será montada para garantir a segurança na saída do Cemitério.

Cemitério da Lapa:

A Engenharia de Campo da CET vai ativar rotas operacionais no entorno do cemitério para remoção de quaisquer interferências, bem como, ativação de ponto fixo em apoio à travessia de pedestres, orientação e monitoramento quanto ao estacionamento de veículos, a fim de garantir condições segurança e fluidez no trânsito;

Operacionalização do cruzamento da Rua Bérgson x Praça Maria Augusta Tomás.

Cemitérios Dom Bosco, Gethsemani Anhanguera, Jaraguá:

A Engenharia de Campo da CET vai ativar rotas operacionais no entorno dos cemitérios para remoção de quaisquer interferências, bem como, ativação de ponto fixo em apoio à travessia de pedestres, orientação e monitoramento quanto ao estacionamento de veículos, a fim de garantir condições segurança e fluidez no trânsito;

Localização

• Cemitério Vila Nova Cachoeirinha – Av. João Marcelino Branco;

• Cemitério de Santana (“Chora Menino”) – R. Nova dos Portugueses;

• Cemitério do Tremembé – R. Maria Amália Lopes Azevedo, 2930;

• Cemitério do Horto Florestal – R. Luis Nunes, 111;

• Cemitério Pq. Cantareira – R. Roberto Bandin, 5005;

• Cemitério Pq. Dos Pinheiros – R. Ushikichi Kamya, 71;

• Cemitério da Lapa – Rua Bérgson, 347;

• Cemitério da Freguesia do Ó – Av. Itaberaba, 250;

• Cemitério Dom Bosco – Estrada do Pinheirinho / Rua Ernesto Diogo de Faria, 860;

• Cemitério Gethsêmani Anhanguera – Rua Tupiniquins, km 23,4 da

Rodovia Anhanguera;

• Cemitério Parque Jaraguá – Rua Tupiniquins, km 23,4 da Rodovia

Anhanguera;

• Cemitérios Vila Formosa I e II – Av. Flor da Vila Formosa;

• Cemitério de Itaquera – R. Serra de São Domingos, 1597;

• Cemitério da Quarta Parada – R. David Zeiger;

• Cemitério São Pedro – Av. Francisco Falconi;

• Cemitério da Vila Mariana – Av. Lacerda Franco, 2012;

• Cemitério Israelita de Vila Mariana – Av. Lacerda Franco, 2080;

• Cemitério de Congonhas – R. Álvaro de Souza Lima, 101;

• Cemitério do Campo Grande – Av. Nossa Senhora de Sabará;

• Cemitério do Parque dos Girassóis – Av. Sadamu Inoue, 6061;

• Cemitério de Parelheiros – R. Amaro Pontes, 237;

• Cemitério Santo Amaro – R. Ministro Roberto Cardoso Alves, 186;

• Cemitério do Morumbi – R. Deputado Laércio Corte, 468;

• Cemitério São Luiz – Rua Antonio de Sena, 82;

• Cemitério das Cerejeiras – Av. Parque das Cerejeiras, 300;

• Cemitério da Saudade – Av. Pires do Rio, 1500;

• Cemitério do Lajeado – Estr. Lageado Velho,1490;

• Cemitério do Carmo -R. Prof. Hasegawa, 776;

• Cemitério da Penha -Av. Amador B. da Veiga, 333;

• Cemitério da Paz – Rua Luis Migliano, 644;

• Cemitério da Gethsêmani – Praça da Ressurreição, 01;

• Cemitério São Paulo – R. Henrique Schaumann x R. Cardeal Arcoverde;

• Cemitério do Araçá – Av. Dr. Arnaldo, 666;

• Cemitério Santíssimo Sacramento, Avenida Dr. Arnaldo, 1200;

• Cemitério Consolação – R. da Consolação, 1660;

• Cemitério Ordem Terceira do Carmo – Rua Sergipe, 88;

• Cemitério dos Protestantes – Rua Sergipe, 177;

• Cemitério Redentor – Av. Dr. Arnaldo, 1105;

• Cemitério Israelita Butantã – Av. Heitor Antonio Eiras Garcia n°

5530;



Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue, acesse o site ou baixe o aplicativo SP156. O atendimento é 24 horas por dia.

Recomendações



• Se necessitar pedir informações, proceda de forma a não comprometer a fluidez do trânsito;

• Não estacione em locais proibidos, em frente a guias rebaixadas, em canteiros centrais, em fila dupla ou onde haja canalizações com cones e cavaletes;

• Não embarque ou desembarque em fila dupla ou afastado da calçada;

• Respeite a sinalização;

• Use máscara;

• Utilize lenços descartáveis e jogue-os no lixo após o uso;

• Cubra sempre o nariz e a boca ao tossir e espirrar, se possível, não utilizando as mãos;

• Lave as mãos frequentemente com água e sabão;

• Evite aglomerações ou locais pouco arejados;

• Evite tocar nos olhos, nariz e boca;

• Não compartilhe objetos de uso pessoal.