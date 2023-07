Centro Oncológico vai ocupar todo Hospital da Vila Santa Catarina

E m 1o de julho de 2021, ou seja, há exatos dois anos, o prefeito Ricardo Nunes anunciava a inauguração, no Jabaquara, do Centro de Alta tecnologia de Diagnóstico e Intervenção Oncológica Bruno Covas. O departamento médico especializado estava sendo montado no no Hospital Municipal Gilson de Cássia Marques de Carvalho – Vila Santa Catarina e levou o nome em homenagem ao prefeito do município, que morreu naquele mesmo ano em decorrência de câncer. O objetivo era não apenas ampliar, mas especialmente aperfeiçoar a infraestrutura oferecida aos pacientes de oncologia pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“A vontade do Bruno era a de que todas as pessoas tivessem direito ao mesmo tratamento que ele tinha, com os mesmos exames. O que estamos fazendo é iniciar este processo para que as pessoas possam ter um pouco dessa oportunidade, com equipamentos de altíssima tecnologia como ele teve, como era o seu desejo”, disse o prefeito Ricardo Nunes, na época.

Agora, a Prefeitura está anunciando que o projeto vai mais longe. Outros atendimentos que aconteciam no Hospital de Vila Santa Catarina serão transferidos para outros pontos da rede, de forma a tornar o local realmente especializado no tratamento de câncer, com ampliação dos leitos.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a meta é ampliar o número de leitos e vagas para atendimento oncológico na cidade de São Paulo. A unidade, é referência no tratamento oncológico de alta complexidade da rede municipal, que realiza por mês mais de 10 mil consultas, 4 mil exames e 400 cirurgias nessa especialidade, inclusive com robôs com tecnologia de última geração.

Com investimento de mais de R$ 26 milhões, o Centro Oncológico permite, ainda de acordo com a Prefeitura, a correta solicitação de exames diagnósticos por meio de telemedicina e o aumento da quantidade de exames ofertados para os munícipes, facilitando a realização de diagnóstico em fase precoce da doença, o que auxilia consideravelmente no tratamento do paciente.

O hospital oferece tomografias, biópsias guiadas por ultrassom, mamografias, PET-CT, histeroscopias e cirúrgicas, além de colonoscopias, endoscopias, eco-endoscopias, broncospias, ressonâncias, colposcopias e citoscopias.

Entregue à população ainda durante a pandemia de Covid, o centro foi na época construído acima dos leitos entregues pela administração municipal para o tratamento de pessoas com a Covid-19.

Ali foi implantada inclusive cirurgia robótica. A Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein doou um robô no valor de U$ 2,5 milhões, o quinto utilizado pelo SUS no Brasil e o primeiro da rede municipal hospitalar no país.

Com este equipamento, São Paulo se tornou a primeira cidade do Brasil a oferecer esse tipo de cirurgia oncológica pelo SUS. Esses tecnologia oferece vantagens como maior precisão nos procedimentos de alta complexidade, recuperação mais ágil e satisfatória para os pacientes, menos dor no pós-operatório, além de menor taxa de complicações pós-cirúrgicas.

A atual ampliação do atendimento, entretanto, gerou dúvidas com relação a outros atendimentos feitos pelo hospital, em especial sobre o atendimento pré-natal e partos na unidade. Em se tratando de atendimento materno-infantil, o hospital se tornou em obstetrícia e maternidade de alto risco e em hemodiálise pediátrica), cirurgias eletivas e transplantes (veja também matéria ao lado).